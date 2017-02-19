速查速決 還學術清白公道

2017-02-19

記者林曉雲／特稿

台大教授論文抄襲違反學術倫理案，扯進了掛名共同作者的台大校長楊泮池，教育部要求台大在去年年底交出調查報告，如今限期過了兩個月，真相依舊如謎，教育部也悶不吭聲，更別提責任懲處了。

台大是台灣學術龍頭，如今教授爆論文抄襲，甚至校長也涉入，如此巨大的學術醜聞，本應「速查速決」，不容模糊夾纏，怎會查了三個月還查不清楚台大校長有沒有問題？

有問題，楊泮池就該請辭；沒問題，更應早早還他清白，繼續領導台大。多拖一天，對他、對台灣學術界都是凌遲。

論文是否涉抄襲？攸關專業判定，但從時程到進度都應透明公開，才能杜悠悠之口，如今查得如此龜速，是有人要保護楊泮池？還是愛之適足以害之？是校長清譽重要？還是台灣學術尊嚴重要？

龜速，就有謠言滋生。有人認為楊泮池今年六月即將開始第二任台大校長任期，有人想以時間換空間，待社會淡忘後，再輕輕放下。

有人則說前科技部長楊弘敦曾任國立大學校院校長協進會理事長，與楊泮池情誼甚篤；新任科技部長陳良基曾是楊泮池禮聘的台大副校長，關係更緊密。

殊不知個人情誼事小、台大校長也不是非楊不可，國家高教聲譽因此受辱、受拖累才是大事。陳良基和教育部長潘文忠其實沒有和稀泥的空間，應儘速給當事人和大眾一個交代，拖得愈久，台灣學術聲望只會更沉淪。