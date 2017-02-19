台大論文造假 全教總轟楊泮池戀棧

2017-02-19

〔記者蕭玗欣、楊綿傑／台北報導〕台灣大學教授郭明良論文造假案引發學術圈爭議，全國教師工會總聯合會昨召開「挽救台灣高教、重振高教聲望」記者會，砲口對準新任科技部長陳良基，痛批事件爆發至今三個多月，放任台大調查報告對校長楊泮池隻字未提，也重批楊泮池「戀棧權位」，郭明良也仍是台大教授，呼籲科技部應該控告郭明良造假團隊，代表人民追討鉅額的民脂民膏。

教部︰會逐步處理

教育部高教司長李彥儀回應，教育部專案小組近日將召開第三次會議，對郭明良涉案論文提出報告，楊泮池涉及的部分仍在審核，「會逐步處理，不是不處理」。教部也會訂定違反學術倫理的處理準則，預計三月中旬公布。

科技部綜規司司長林廣宏表示，針對此案，負責初審的學術司已召開專案小組，陸續開過四次審議會，初審尚未有結果，還沒送科技部的學倫審查小組複審。

籲科技部加快弊案調查

而目前已經有審議作業要點可以追討補助款，績效計算部分，科技部一○一年已經廢止ＫＰＩ，改採多元指標，也有違反者追回獎勵及獎項等改革。

全教總共提出三點呼籲，要求楊泮池自動下台，亡羊補牢；科技部長陳良基加快對台大弊案的調查，扭轉學術圈造假形象；科技部和教育部應去除台灣高教追求量化的績效主義，讓大學回到真正的大學教育。

全教總理事長張旭政表示，台大調查報告只處理郭明良，對事件嫌疑人楊泮池卻隻字未提，「當初蔣偉寧事件爆發三天後就自動請辭，楊泮池三個月後還是文風不動」，請問科技部長陳良基要怎麼處理？

東華大學諮商與臨床心理學系教授王純娟也質疑，台大成立下級單位（院）的調查小組，調查未停職的校長，會調查出什麼結果，答案可想而知。況且郭明良仍未解聘，目前仍是台大教授。

台大主秘林達德表示，生科院與醫學院的調查已接近完成階段，調查結果會於近日送特別委員會，再送校教評會進行審議。從上月十三日公布初步調查報告至今，調查小組和特別委員會都持續加速調查。