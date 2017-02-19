父子檔改良金爐 獲大馬發明獎

2017-02-19

〔記者楊綿傑／台北報導〕父親設計經國號戰機，兒子依此改良拜拜燒金紙的金爐，獲得國際發明展大獎！空軍航空技術學院教授徐子圭，以其曾參與空軍經國號戰機航空發動機進氣道設計的經驗，指導就讀高雄市立前峰國民中學一年級的兒子徐聖堯，有效改善傳統金爐燃燒不完全，容易產生一氧化碳的問題，於「第十六屆馬來西亞ＭＴＥ國際發明展暨發明競賽」勇奪銅牌。

本屆參展國家包含英國、克羅埃西亞、立陶宛、越南、馬來西亞及台灣等國，共五百多件作品參展。我國此次共獲得四面金牌、六面銀牌、四面銅牌，兩座大會特別獎，總成績排名第二，僅次於地主國。

徐子圭、徐聖堯父子檔的銅牌作品「具航空發動機薄膜冷卻及迴旋流之自然對流燃燒爐」，在傳統金爐內部再增加一個特殊內桶，增加空氣對流及形成冷卻空氣保護膜，可減少一氧化碳及排煙，又可促進燃燒效率及延長爐桶壽命，已獲發明專利。徐聖堯昨受訪時直稱很開心，他表示，在外婆家燒金紙時，常會因燃燒不完全嗆得眼鼻難受，和爸爸討論解決辦法，才發明了改良金爐。

徐子圭解釋，燃燒時，每降低攝氏一度，材料壽命就可延長五十小時，一般燒金紙時溫度會高達攝氏八百度，即使是金屬爐子一段時間後，也會被燒破，他跟兒子把飛機燃燒室設計的概念移植過來，讓溫度降至攝氏四百至五百度，能提高金爐使用壽命兩至三倍。