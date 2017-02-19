怒火聲中 周比蒼、友力簽理賠和解書
2017-02-19
〔記者張凱翔／台北報導〕蝶戀花罹難者家屬昨天在第二殯儀館和政府官員、蝶戀花董事長周比蒼、富邦產險、旺旺友聯與華南產險開第二次善後協調會，三家產險公司說明，家屬和蝶戀花、友力負責人都簽和解書才能理賠放款，周比蒼、友力負責人都同意和解。若家屬同意和解，亡者可獲理賠六百萬元，傷者最高四十萬元。
蝶戀花旅行社向旺旺友聯投保旅行業責任險，友力通運則向富邦產險投保遊覽車乘客責任險、華南產險投保遊覽車意外責任險，但三家保險公司應具的理賠文件，需獲得民事法庭判決書、調解書或和解書任一文件才能放款。保險公司代表解說完後，在場家屬怒批，為何要等法院判決、看蝶戀花和友力臉色才能拿應得的錢？
在場家屬皆表示，和解理賠相關文件都已準備好，就等著看蝶戀花要怎麼交代，場面火爆，蝶戀花老董周比蒼原本不發一語，最後不抵家屬壓力，周接過麥克風說：「同意。」和前日狂語連發判若兩人。保險公司現場致電友力通運負責人，對方也同意簽署和解書。
另，金管會保險局代表向在場家屬解說，簽和解書後家屬仍可向蝶戀花、友力提起民事訴訟要求賠償，但有法界人士認為，保險公司在社會關注下，會直接給最高額理賠，若選擇民事訴訟途徑，家屬要花的時間和成本恐成沉重壓力，面對產險公司律師團也未必有勝算。
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