周比蒼又爆狂言︰司機上工 一個願打一個願挨

2017-02-19

〔記者張凱翔、郭安家／綜合報導〕國道五號遊覽車翻覆造成卅三死，蝶戀花創辦人周比蒼十七日指罹難司機是「人為財死」自願加班，昨天在台北市第二殯儀館舉行第二次善後協調會時，周比蒼向家屬鞠躬，表示願對死者一一道歉。但有家屬反嗆周比蒼讓死者安息、要周不要打擾。

會後，周卻又語出驚人，指絕對沒有不准司機請假，春節還給雙薪，「一個願打、一個願挨」。

周比蒼昨在協調會上一改前天狂語連發，為「人為財死」等言論，向家屬鞠躬，承諾「願意一個個向死者致歉」。他也說，他的財產已經都被檢方扣押，所以不會有脫產問題。

但周比蒼於散會後又故態復萌，反駁外界質疑司機連續上班十六天的說法，指公司請假很自由，「打個電話就會同意，幫我開車，你一個月要上十五天、廿天都可以」。他說，事前都跟司機約定過，且過年也付司機雙薪：「一個願打、一個願挨，就是本來的事嘛！」

他指出：「如果司機不開，不願意賺那麼多，還強迫他往前面衝幹嘛，沒有那個必要啊！」

周比蒼說，罹難司機妻子說康育薰感冒不舒服，根本「不可能有這種事情，都是家屬亂講的，我從來沒有不准假」，而且請假只要跟他講就好，也不需要經過他兒子周繼弘。

議員質疑未主動勞檢

另一方面，台北市議員王世堅則質疑，台北市勞動局並未主動勞檢過蝶戀花公司，但二○一五年及去年，蝶戀花三位員工相繼檢舉，勞動局查獲薪資清冊、出勤紀錄等缺失，並開兩次勞資爭議調解，共處六萬元罰鍰。政府未主動出擊，導致蝶戀花老闆不怕開罰。