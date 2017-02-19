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遭酸貪便宜 蝶戀花受難家屬嗆生活苦

2017-02-19

〔記者張凱翔、鄭瑋奇、陳鈺馥／綜合報導〕蝶戀花旅行社賞櫻團遊覽車翻覆造成卅三死，罹難者頭七法會昨晚九時在北市第二殯儀館舉行，蝶戀花旅行社老董周比蒼不發一語進入會場一起誦經，待到十點廿五分誦經完畢才離開會場，兒子周繼弘開車在二殯外接他，當時罹難司機康育薰的親戚一度衝上去要毆打周比蒼，但被眾人隔開，未釀更大衝突。

昨日第二次善後協調會中，家屬群情激憤，自救會陳姓代表怒嗆台灣低薪、生活苦，參加一日千元旅遊還被外界酸：「貪小便宜！」陳姓代表憤怒質疑：「對很多人來講，一千元就是一整天的薪水！」「我一天的薪水就花在半天的旅遊，怎麼能怪死者貪小便宜？」應該檢討政府制度，因為是「政府放任這些業者為所欲為」！

消基會要求監委糾舉交部

消基會昨日也至監察院陳情，痛批遊覽車重大事故不斷，交通部多年來未能有效監督、改善，要求監察委員調查相關失職公務員，糾舉無能交通部。

消基會董事長游開雄昨痛批，交通部至今將責任推給市場機制，對解決靠行、認證制度，只會不斷空談。

監察院昨日輪值監委尹祚芊表示，遊覽車事故確實不斷發生，將依程序進行調查。針對賞櫻團遊覽車重大交通事故，監察委員王美玉、仉桂美已於二月十四日申請自動調查。

交通部長賀陳旦昨日只說：「謝謝！我們願意配合公正調查，徹底發掘問題，改正結構性缺失。」

一日遊、雙駕駛 下週檢討

賀陳旦在十四日已要求徹查一日遊行程時間過長及價格偏低問題，觀光局也在當天發函給業者要求清查旅遊商品，七日內回報。觀光局、公路總局、勞動部、消基會與消保處等單位下週將開會，討論業者在遊程安排上，司機是否易超時或疲勞駕駛。

觀光局表示，下週開完會後，對認定需改善的行程，會輔導業者做出調整，例如搭火車轉遊覽車接駁，或建議業者使用雙駕駛或將一日遊行程改為兩天。

公總表示，葛瑪蘭客運因同時擁有客運及遊覽車業，調度相對容易，已經實施雙駕駛制度，但其他業者若要雙駕駛，恐怕將成本大增，是否能夠找到司機也是問題。

旅行社中，自己擁有遊覽車公司的雄獅旅遊已採用雙駕駛，雄獅強調，目前武陵賞櫻行程就由兩位駕駛分別負責台北─宜蘭、宜蘭─武陵方式。

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  • 蝶戀花事件罹難家屬自救會代表回擊外界酸死者貪小便宜，認為台灣薪水就是這樣，重點是檢討政府制度。 （記者張凱翔攝）

    蝶戀花事件罹難家屬自救會代表回擊外界酸死者貪小便宜，認為台灣薪水就是這樣，重點是檢討政府制度。 （記者張凱翔攝）

  • 蝶戀花旅行社國內旅遊團遊覽車翻車造成33死，事故善後處理會18日在二殯舉行，會議中家屬發言。（記者黃耀徵攝）

    蝶戀花旅行社國內旅遊團遊覽車翻車造成33死，事故善後處理會18日在二殯舉行，會議中家屬發言。（記者黃耀徵攝）

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