這輩子從沒露營／千歲團不怕寒流 就是要圓夢
2017-02-19
〔記者洪臣宏／高雄報導〕「這是我人生美好的經驗，終於圓夢了！」
不惜「家庭革命」
高市大寮區中庄國中補校千歲團人生首次露營，年紀最大的有八十三歲，卻遇上了寒流，阿公阿嬤不惜鬧「家庭革命」、堅決成行，在冷冽寒風中打造共同的美好回憶，一開學就決議將「自辦露營，全員不缺席」。
中庄補校一○五學年度招收了十九名「新生」，都在六十歲以上，八十三歲的阿嬤林李麗雄、蔡楊照最高齡，全班只有一位阿公。學期末他們向校方提議「這輩子從沒露營，想去體驗一下」，獲得校長黃火炎、家長會長黃俊誠支持，由具童軍背景的補校主任楊喬閔、導師陳志妤領軍。
營地選在旗山芭娜娜精采驛站，本月九、十日舉行，偏偏碰上今年最強寒流來襲，兒孫擔心老人家身體狀況，好說歹勸要他們放棄，楊喬閔也詢問是否改期，但阿公阿嬤們堅決地說：「就是要那一天！」擔心一旦改期就沒機會成行。
該班全員參加，一到營地首先要搭帳篷，阿公阿嬤手忙腳亂花了一小時才完成。接著焢土窯、製作童玩竹蟬、折氣球、搓湯圓、野炊、營火晚會，笑聲不斷。
入夜寒風吹拂，氣溫驟降至十三度，驛站人員擔心安危想安排他們進入房屋入宿，一一詢問都遭拒絕。「就是要露營！」蔡楊照說，活到這把年紀卻不知露營滋味，「這下終於圓夢了」。
開學之後，阿公阿嬤七嘴八舌都在講露營趣事，前天在班會決議自辦露營，連菜單都要自己開，不讓學校插手。楊喬閔表示，會將這次「圓夢之旅」整理妥當後送給學生並成為教材，鼓勵長輩終身學習。
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