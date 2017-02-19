紅害一波波 環團今反空污大遊行
2017-02-19
李遠哲及彰雲嘉首長上街 台中、高雄兩地登場
〔記者楊綿傑、蔡淑媛／綜合報導〕又是灰濛濛的一片！昨日西半部地區從北到南空氣品質皆不佳，到了晚間，雲林以南幾乎全達「不良紅」等級，台中火力發電廠從凌晨一時就開始進行降載。環保署預報明後天的空品也不理想，環保團體今日將在髒空氣中，在台中及高雄同步舉行「二一九反空污大遊行」，呼籲中央整合部會落實空污治理。
髒空氣中疾呼 中央整合部會治理
環保署監資處長張順欽說明，昨日吹微弱東北風，北部及離島是受境外污染物影響，中部以南則是因為擴散條件不好導致。今天受到高壓迴流改吹東南風影響，高屏地區稍有緩解，空氣品質指標（ＡＱＩ）為對敏感族群不健康的「警戒橘」等級，中部與雲嘉南地區仍因擴散條件差，還是「不良紅」等級。明天晚間中南部又將因擴散不佳問題，中部及雲嘉南地區ＡＱＩ將呈現「警戒橘」，高屏則將回到「不良紅」。
台中、高雄全國反空污大遊行則將在嚴重空污下登場。前中研院院長李遠哲、彰化縣長魏明谷、雲林縣長李進勇和嘉義市長涂醒哲、立委都將一起上街頭，數百名學者、醫生和文人畫家也參與。不過，地主市長林佳龍則因另有公務缺席。
台中環保局說，這波空污僅比上週十五日三天空污稍緩，除了ＡＱＩ指標亮紅燈，PM2.5濃度測站也是一片紅紅紫紫，四個超過每立方公尺七十一微克，達到紫爆等級。環保局昨天在烏日區查獲一家混凝土公司現場堆置區覆蓋率未達八十％，及空污防制設備損壞，記點缺失八點並限期改善。另西屯區一家真空鍍膜公司因設備老舊造成廢氣漏氣，依空污法開罰十萬至一百萬元。
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