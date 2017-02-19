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週四冷氣團南下 轉濕冷

2017-02-19

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕好天氣快結束了。本週天氣較多變，週四起將有大陸冷氣團南下，且不排除增強至強烈大陸冷氣團。中央氣象局昨表示，這波冷空氣較濕冷，沿海空曠地區像是淡水與竹苗靠海地區，廿四日週五低溫可能只有十一至十二度， 三千公尺以上高山都有機會降雪。

週五下探11度 高山有機會下雪

東北季風今日減弱，明日上半天以前，除東部外海水氣較多，各地多是多雲到晴的好天氣，西半部高溫可達廿六至廿七度，東半部也有廿四至廿五度；不過，西半部日夜溫差仍大。

明日下半天起至週二整天，東北季風略微增強，北部高溫略降，東半部、北部地區可能飄雨，基隆北海岸雨勢較大。

週三起鋒面接近，週四北部低溫降至十四度，中南部約十六至十八度。由於這波是濕冷的冷空氣，中部以北、東半部地區與南部山區都會有局部短暫陣雨，且有時候雨勢會降得比較急。

週五大陸冷氣團南下，全台都可能有短暫陣雨出現，北部高溫僅十五至十六度，中部以北與東北部地區低溫降到十三至十四度，沿海空曠地區可能只有十一至十二度。

氣象專家吳德榮在洩天機教室指出，週四起鋒面及「極地大陸冷氣團」快速南下，氣溫驟降、伴隨降雨。氣象局解釋，只要是高緯度陸地上南下的冷氣團，都可以稱為極地大陸冷氣團；通常影響台灣的大陸冷氣團，多是從蒙古或西伯利亞來。

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