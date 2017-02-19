| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

公園餵鴿鳥 北南兩市開8罰單

2017-02-19

〔記者蔡亞樺、洪瑞琴、黃鐘山／綜合報導〕在公園餵鳥可能間接碰觸鳥類或排泄物，增加感染禽流感風險，各地縣市政府加強稽查，北市已開出七張罰單，南市環保局昨也開出餵養野鴿的第一張一千二百元罰單。

北市環保局指出，北市十四處禽鳥聚集地，包括自由廣場、華山藝文特區、大安森林公園和二二八和平公園等，不少民眾會私自攜帶麵包及飼料餵食野禽，不時都可見野鴿、野鳥成群飛舞。

環保局簡任技正楊維修說，民眾餵食鴿鳥，通常會將飼料撒在地面，若發現會先勸導，勸導不聽就依廢棄物清理法開罰一千兩百至六千元。從十三日起至昨天為止，已開出七張告發單，各處以一千兩百元，還有二三三件勸導單，以中研公園最多有卅三件，其次為自由廣場有九件。

南市環保局稽查人員及各權責管理單位也針對卅六處公共區域、公園及廣場等場所，加強稽查取締任意餵食野鴿，昨在安億路林默娘紀念公園停車場開出第一張罰單，遭開罰市民是在地面撒飼料，依廢棄物清理法污染地面開罰。

家長帶孩子餵鳥 台中開出5張勸導單

台中市昨起在七座鴿群易出沒公園加強稽查，違者將依自治條例規定開罰，處二千元以上一萬元以下罰鍰，首日共計在台中公園開出五張勸導單，都是家長帶著小朋友餵鳥，稽查人員均予勸導。

廣告
  • 防H5N6禽流感疫情擴散，各縣市政府對民眾餵食野鴿祭出勸導或開罰。圖為民眾在新北市大台北都會公園餵野鴿。（記者劉信德攝）

    防H5N6禽流感疫情擴散，各縣市政府對民眾餵食野鴿祭出勸導或開罰。圖為民眾在新北市大台北都會公園餵野鴿。（記者劉信德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公園餵鴿 禽流感 開罰
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
多汁✧牛蒡漢堡排
洋蔥柴魚炒麵飯
點心✧QQ地瓜球
牛排血水不是血！
轉寄

標題：公園餵鴿鳥 北南兩市開8罰單


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月19日‧星期日‧丁酉年正月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.