公園餵鴿鳥 北南兩市開8罰單

2017-02-19

〔記者蔡亞樺、洪瑞琴、黃鐘山／綜合報導〕在公園餵鳥可能間接碰觸鳥類或排泄物，增加感染禽流感風險，各地縣市政府加強稽查，北市已開出七張罰單，南市環保局昨也開出餵養野鴿的第一張一千二百元罰單。

北市環保局指出，北市十四處禽鳥聚集地，包括自由廣場、華山藝文特區、大安森林公園和二二八和平公園等，不少民眾會私自攜帶麵包及飼料餵食野禽，不時都可見野鴿、野鳥成群飛舞。

環保局簡任技正楊維修說，民眾餵食鴿鳥，通常會將飼料撒在地面，若發現會先勸導，勸導不聽就依廢棄物清理法開罰一千兩百至六千元。從十三日起至昨天為止，已開出七張告發單，各處以一千兩百元，還有二三三件勸導單，以中研公園最多有卅三件，其次為自由廣場有九件。

南市環保局稽查人員及各權責管理單位也針對卅六處公共區域、公園及廣場等場所，加強稽查取締任意餵食野鴿，昨在安億路林默娘紀念公園停車場開出第一張罰單，遭開罰市民是在地面撒飼料，依廢棄物清理法污染地面開罰。

家長帶孩子餵鳥 台中開出5張勸導單

台中市昨起在七座鴿群易出沒公園加強稽查，違者將依自治條例規定開罰，處二千元以上一萬元以下罰鍰，首日共計在台中公園開出五張勸導單，都是家長帶著小朋友餵鳥，稽查人員均予勸導。