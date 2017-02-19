全國禁宰7天 補償金約3億

2017-02-19

H5N6疫禽爆不停 新增雲嘉3案例

〔記者吳欣恬、黃淑莉、詹士弘、蔡孟尚、林宜樟、李欣芳、楊綿傑／綜合報導〕H5N6禽流感發燒，昨天再新增確診嘉義縣朴子市兩場烏骨雞、雲林口湖紅羽土雞等共三雞場染H5N6。為防堵疫情，農委會十七日起禁運禁宰全國家禽七天，針對相關業者因禁運禁宰造成的損失，將以行政院災損金支應，農委會目前初步預估補償金額約三億元。

日前在嘉義攤商查獲染H5N6的烏骨雞，回溯朴子市來源場也確診感染，另有兩名飼主曾向來源場購買烏骨雞，飼主見報後主動通報，採驗結果昨也確診為H5N6，共撲殺五十八隻烏骨雞。

農委會統計，昨天兩場嘉義縣東石鄉鴨鵝混養以及宜蘭屠宰場肉鴨共三件，已初步檢出H5亞型高病原禽流感。新竹縣晚間另回報湖口鄉郊區十六日遭棄置四百多隻死雞，檢驗結果為H5亞型家禽流行性感冒病毒

陽性反應，都待進一步分型。

5縣市6雞場、1鴨場確診

防檢局局長黃㯖昌指出，截至昨天，全國已有花蓮、宜蘭、雲林、嘉義、台南等五縣市確診H5N6案例，包括六雞場、一鴨場，以及五例包括屠宰場、攤商或野鳥等非禽場案例。

至於H5N2高病原性禽流感，台北和桃園屠宰場確診為H5N2，雲林水林一養雞場及台南下營一火雞場，也都證實感染H5N2。

另嘉義縣東石鄉六腳大排沿線日前被棄置三百多隻雞鴨鵝屍體確診感染H5N2，追查來源疑是黃姓業者養禽場，採檢發現其飼養的禽隻及周邊陳姓業者養禽場禽隻都感染H5型高病原性禽流感，防疫人員已將六百卅四隻雞鴨鵝全部撲殺。

農委會副主委陳吉仲表示，針對禁運禁宰造成業者損失的補償機制，持續和養禽業者溝通，目前已結束兩場，後續還安排七場。

根據農委會畜牧處統計，國內土雞每天需求量為廿五萬七千一百四十三隻、肉鴨約八萬五千七百一十四隻、肉鵝約四千隻，昨天起傳統市場已陸續出現沒家禽可賣的情況。

違法任意丟棄死禽 最重可罰3百萬

土雞和鴨鵝昨天都暫停交易，白肉雞產地價仍維持每台斤廿七元，豬肉批發價每公斤七十四．七四元，比前天微幅上漲一．八％。陳吉仲指出，如果有哄抬情形，將展開跨部會協商，報請公平會查價。

環保署則提醒，違法任意丟棄死禽，可依廢棄物清理法處六千元以上、三百萬元以下罰鍰；如致危害人體健康導致疾病者，可處一年以上、七年以下有期徒刑，得併科兩千萬元以下罰金。