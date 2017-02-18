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北韓稱金正男心臟病猝死 馬國今二度解剖
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健康充電站─乳癌病友座談會

2017-02-18

乳癌防治基金會2月22日下午2時至5時，在該基金會視聽教室（台北市杭州南路一段6巷7號1樓）舉辦「乳癌新病友座談會」，有醫師、藥師、護理師、營養師等各專業人員針對「乳癌新病友術前或術後之診斷治療、藥物使用、復健、心理、營養」等相關問題的輔導。

此活動需事先報名，報名電話為（02）2392-4115。

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標題：健康充電站─乳癌病友座談會


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2017年2月18日‧星期六‧丁酉年正月廿二日
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