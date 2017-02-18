健康充電站─下背痛保健講座
2017-02-18
林口長庚紀念醫院中醫針傷科醫師許惠菁、護理師周曉彤2月20日上午10時至11時，在該院醫學大樓一樓大廳（桃園市龜山區復興街5號）分別主講「下背痛之中醫調養」、「下背痛之居家照護」。
洽詢電話為（03）328-1200轉5129社會服務課林小姐。
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