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北韓稱金正男心臟病猝死 馬國今二度解剖
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健康充電站─下背痛保健講座

2017-02-18

林口長庚紀念醫院中醫針傷科醫師許惠菁、護理師周曉彤2月20日上午10時至11時，在該院醫學大樓一樓大廳（桃園市龜山區復興街5號）分別主講「下背痛之中醫調養」、「下背痛之居家照護」。

洽詢電話為（03）328-1200轉5129社會服務課林小姐。

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標題：健康充電站─下背痛保健講座


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2017年2月18日‧星期六‧丁酉年正月廿二日
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