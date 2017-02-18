水情吃緊 恐影響今夏供電
2017-02-18
〔記者黃佩君／台北報導〕春雨不來水情吃緊，外界質疑恐影響水力發電。經濟部長李世光表示，水力發電主力為大甲溪流域附近的水庫，目前供水發電正常。但台電董座朱文成表示，春雨不夠，接下來須看梅雨及颱風，「其實是看天吃飯，問題很嚴重的」。
朱文成表示，去年水力發電比重達二．六％，目前氣象資料預測今年春雨不夠，仍須視後續梅雨和颱風帶來多少雨量，才能評估水力供電情況。
朱文成也強調，目前水力發電裝置容量兩百萬瓩，半數在大甲溪，因此關鍵是下雨要下對地方，「水力多少有一些發電量，但就是要看天吃飯」。
他也評估今年缺電情況比去年嚴峻，因核一廠二號機燃料棒滿池，僅能運轉到六月；核二廠裝置格架改裝仍在原能會審核中，即使五月通過，最快也要兩個月才能完工。
朱文成強調，目前台電引進電力開源方式，昨與能源技術服務業（ＥＳＣＯ）簽約，自五月起執行「用戶群代表」制度，由業者聚合小型工廠用戶等節電，在尖峰時供給容量，預估可減少二十萬瓩尖峰用電，增加○．五％備轉率。
另外，台電也自行執行需量競價，也可供應九十萬瓩尖峰用電。大潭緊急發電機組仍預期七月上路，也可貢獻六十萬瓩電力。
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