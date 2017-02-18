東北風通過 今高溫降5度
2017-02-18
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕持續一週的好天氣後，中央氣象局表示，今日將有東北風通過，並影響北部、東北部一整天，白天高溫較昨日下降五度左右，不過也有廿一至廿二度。
這波鋒面因雲量較多，北部空曠地區不會有輻射冷卻的情況，低溫並未有影響，桃園以北有十六度，反而是新竹以南雲量較少，低溫可能十五度。另外，僅桃園以北及東半部水氣較多，降雨機率較大。
氣象局分析，這波東北風是因高壓勢力偏北通過，短暫影響到台灣，預計週日又會轉變為受到南風、東南風影響，全台又會回到較舒適且溫暖天氣，白天高溫全台各地都能來到廿三度以上。
不過，下週一又有一波東北風南下，將會持續影響到下週二全天，只是氣溫與天氣型態也都與今天類似。
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