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大安溪畔流浪狗群聚 老翁遭攻擊重傷

2017-02-18

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大安溪畔后里段長期有流浪狗群聚，威脅附近居民安全，后里區公館里老翁古朝選上月獨自在農田巡視，遭一隻大型流浪狗攻擊，古翁雙手重創，手指傷口深可見骨，住院一個月才返家。

里長有反映 但不見改善

后里公館里地處荒僻鄉村，當地流浪狗集中在大安溪畔河床與泰安火車站新站，常有善心人士前往餵食。但流浪狗成群聚集，也帶給老弱婦孺極大威脅。公館里長馮詠淮說，之前就有請台中市府動保處正視當地流浪狗問題，但流浪狗數量不減反增。若古翁被多隻流浪狗圍剿，恐老命不保。只能提醒家長告誡孩子不可到大安溪河床玩耍，以免遭狗攻擊。

大安溪畔河床流浪狗主要有兩群，一群是黑色狗，另一群則是米黃色，身材瘦小的古朝選一月七日到堤防旁務農，突然遇到一隻米黃色大狗攻擊，古翁揮動雙手反擊，卻反遭到狗咬，後來轉往梧棲童綜合醫院就醫，古翁右手第四肢前端截肢傷、右手第三指撕裂傷、右手前臂多處撕裂傷、左手前臂多處撕裂傷、左手腕變形腫脹、左手上肢與手指創傷性截肢，後續要進行整形重建。

動保處︰會派員捕抓

台中市府動保處處長林良儒表示，會派員捕抓會攻擊人的流浪狗，並與餵養民眾溝通，透過動保團體協助幫流浪狗結紮。

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  • 老翁古朝選上月在農田巡視，遭一隻大型流浪狗攻擊。（記者張軒哲攝）

    老翁古朝選上月在農田巡視，遭一隻大型流浪狗攻擊。（記者張軒哲攝）

  • 大安溪畔后里段堤防流浪狗聚集。（記者張軒哲攝）

    大安溪畔后里段堤防流浪狗聚集。（記者張軒哲攝）

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