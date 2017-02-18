核廢料倒台海? 原能會：無法排除可能性
〔記者楊綿傑／台北報導〕日前義國軍情單位解密文件中指出，有廿萬桶北韓核廢料被海拋到台灣海域一帶，原能會隨即責成副主委邱賜聰組成專案小組調查，昨公布初步調查報告，雖認定其為未經確認之情事，但仍不排除有遭傾倒的可能性，還需要再調查。
原能會昨召開記者會公布調查報告，從「媒體訊息研析」、「台灣海域環境輻射調查」、「核電廠附近海域生態調查」、「國際海洋輻射偵測研析」及「國際核廢料海拋資訊研析」等方面做判定。
原能會表示義國媒體描述之語態並非陳述事實的語態，而是陳述未被證實的謠傳。但綠色消費者基金會董事長方儉則痛批原能會表現非常不適任。
方儉︰我方目前還沒有拿到直接資料
方儉指出，原能會並沒有積極去取得正確資料，義大利國會網站上羅列了非常多的軍情局解密資料，其中一份就指出確有一艘貨輪在一九九○年一月二十日沉沒在蘇澳與上海之間外海，船上就有輻射垃圾，並訪談了義大利黑手黨以及消息內線，但原能會及外交部外館到昨天都還沒有拿到直接的資料。邱賜聰當場承諾將會進一步仔細了解。
方儉表示，從原能會報告內容可以看出，台灣附近海域的海生物輻射監測數字，近年的確有不正常升高的現象，但近年沒有核子試爆，輻射監測數字卻增加，光從數據就可以看到有關聯性。明明已有訊號出來，卻還說沒有問題，原能會根本是粉飾太平。
不過，邱賜聰強調在台灣海域環境輻射方面，自一九九三年至二○一六年，原能會輻射偵測中心針對海水及海產的監測，均符合法規標準；近十年核電廠或蘭嶼核廢場周遭的生態調查也無異常，且從國際原子能總署海洋資訊系統來看，台灣海域無異常，更未處國際核廢料海拋地點。
邱賜聰總結說，本案有可能是義大利軍情局錯誤引用當年台電要將核廢料送至北韓之資料，屬未經確認之情事，但依據目前掌握的訊息，仍無法完全排除可能性。原能會將在鄰近台灣海域推動執行為期兩年的台灣海域擴大輻射監測跨部會研究計畫。
邱賜聰解釋，因時間有限，已盡可能就目前掌握資訊進行初步判斷，未來將繼續查證資訊。
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