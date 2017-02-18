遠通電收求償ETC欠費郵資 高公局判賠7420萬
〔記者楊國文、吳亮儀／台北報導〕交通部國道高速公路局十年前委由遠通電收辦理高速公路電子收費（ＥＴＣ）事宜，雙方約定，若用路人欠費，遠通電收應以掛號信通知繳納欠費。不料，一○三年立法院決議應先寄平信通知欠費，高公局要遠通電收買單，遠通電收不滿額外增加營運成本，向高公局提告求償一○三年一月至一○五年二月支付平信郵資共七四二○萬元，高等法院認定求償有理，昨判高公局應如數支付。
遠通電收不滿營運成本增加提告求償
遠通電收具狀指出，遠通電收與高公局簽訂合約中，不包含先寄平信通知欠費用路人此一項目，高公局在一○三年依立法院決議，對於未裝eTag或已裝eTag但餘額不足者，要求遠通先寄平信通知欠費用路人，且不得收手續費，依每筆郵資四．七元計算，公司因此每個月要額外支出郵資將近三○○萬元，要求高公局支付一○三年一月下半月至一○四年八月底的平信催費郵資共五五八三萬元。
高公局主張，遠通電收與高公局簽訂電子收費契約，本身即有先以平信通知欠費用路人補繳通行費的義務，且立法院決議具有拘束力，因此拒付平信催費郵資。
台北地院審理認為，雙方合約並未約定遠通電收應支付平信的郵資，判高公局應支付平信催費郵資五五八三萬元。
高公局不服，上訴高等法院，遠通電收也提起上訴，追加求償高公局還應再支付一○四年九月至一○五年二月的平信催收欠費郵資一八三七萬元，共七四二○萬元。
高等法院︰立法院決議僅屬建議性質
高等法院認為，高公局和遠通電收訂約時，遠通電收依約僅須以掛號信寄送繳費通知給欠費用路人，並無先以平信通知繳納的義務，且立法院對於立法、預算以外的決議，僅屬建議性質，並不是法律，無拘束力，昨判高公局應如數支付七四二○萬元。仍可上訴。
高公局組長劉逢良表示，會和律師團討論後續如何處置。遠通電收發言人蔡祐吉則回應「尊重法院判決」。
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