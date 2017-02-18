| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北韓稱金正男心臟病猝死 馬國今二度解剖
 首頁 > 生活

遠通電收求償ETC欠費郵資 高公局判賠7420萬

2017-02-18

〔記者楊國文、吳亮儀／台北報導〕交通部國道高速公路局十年前委由遠通電收辦理高速公路電子收費（ＥＴＣ）事宜，雙方約定，若用路人欠費，遠通電收應以掛號信通知繳納欠費。不料，一○三年立法院決議應先寄平信通知欠費，高公局要遠通電收買單，遠通電收不滿額外增加營運成本，向高公局提告求償一○三年一月至一○五年二月支付平信郵資共七四二○萬元，高等法院認定求償有理，昨判高公局應如數支付。

遠通電收不滿營運成本增加提告求償

遠通電收具狀指出，遠通電收與高公局簽訂合約中，不包含先寄平信通知欠費用路人此一項目，高公局在一○三年依立法院決議，對於未裝eTag或已裝eTag但餘額不足者，要求遠通先寄平信通知欠費用路人，且不得收手續費，依每筆郵資四．七元計算，公司因此每個月要額外支出郵資將近三○○萬元，要求高公局支付一○三年一月下半月至一○四年八月底的平信催費郵資共五五八三萬元。

高公局主張，遠通電收與高公局簽訂電子收費契約，本身即有先以平信通知欠費用路人補繳通行費的義務，且立法院決議具有拘束力，因此拒付平信催費郵資。

台北地院審理認為，雙方合約並未約定遠通電收應支付平信的郵資，判高公局應支付平信催費郵資五五八三萬元。

高公局不服，上訴高等法院，遠通電收也提起上訴，追加求償高公局還應再支付一○四年九月至一○五年二月的平信催收欠費郵資一八三七萬元，共七四二○萬元。

高等法院︰立法院決議僅屬建議性質

高等法院認為，高公局和遠通電收訂約時，遠通電收依約僅須以掛號信寄送繳費通知給欠費用路人，並無先以平信通知繳納的義務，且立法院對於立法、預算以外的決議，僅屬建議性質，並不是法律，無拘束力，昨判高公局應如數支付七四二○萬元。仍可上訴。

高公局組長劉逢良表示，會和律師團討論後續如何處置。遠通電收發言人蔡祐吉則回應「尊重法院判決」。

廣告
  • 遠通電收辦理高速公路電子收費（ETC）事宜，與高公局約定，若用路人欠費，遠通電收應以掛號信通知繳納欠費。（資料照）

    遠通電收辦理高速公路電子收費（ETC）事宜，與高公局約定，若用路人欠費，遠通電收應以掛號信通知繳納欠費。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 催收欠費 判賠 遠通電收 郵資 高公局
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
新加坡海南雞飯
酸奶起士烤馬鈴薯
吃甜甜✧焦糖布丁
這樣煮青菜更營養！
轉寄

標題：遠通電收求償ETC欠費郵資 高公局判賠7420萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月18日‧星期六‧丁酉年正月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.