無雞之攤「在家喝西北風」

2017-02-18

〔記者林國賢、張聰秋、陳冠備、周敏鴻、張菁雅、葉永騫、蔡亞樺／綜合報導〕昨天是全國家禽禁宰禁運首日，傳統市場販售禽肉正常，但攤商對政府突擊式禁令怨聲載道。雲林斗六市場一名雞肉攤販無奈說，多數攤販可能下週就沒雞肉可賣，「只能跟著休五天，在家喝西北風！」

莊姓攤販不滿表示，近五年來年年都籠罩在禽流感陰影中，生意大受影響，政府必須有更全面防疫措施。

彰化縣水禽協會理事長蔡春上指出，禁運造成飼主飼養成本增加，許多雞販進貨成本也提高約一到二成。花壇鄉烏金雞餐廳老闆黃上榜說，店裡假日約要備貨四、五十隻雞量，原本向雞農進價每台斤約一百五十元，如今一夜間每台斤漲一、二十元，漲幅逾一成。

中壢區專賣雞料理的「大公雞」、「春川炒雞」業者，昨拉起布條高呼「政府無感，人民無奈」抗議。大公雞業者陳星文說，店內只剩一天的冷凍雞庫存量，未來數天怎麼做生意！

台中賣烤雞、烤鴨的攤商也說，貨源減少三分之一，打算自下週一起休息四天。台中第五市場販賣放山雞的黃姓攤商抱怨，農委會補助雞農損失，但下游攤商卻無人關心。屏東經營甕缸雞、薑母鴨等業者也哀鴻遍野，希望度小月不要太長。

台北市長柯文哲昨早表示，北市庫存量大概有三天，會調度豬、牛肉供應量，補足市場需求。

有些主婦鍾愛傳統市場的雞肉，昨天特別多買些回家。也有人覺得七天沒吃雞肉，影響不大，防疫比較重要。