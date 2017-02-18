疫情蔓延 新增台北、桃園2地
2017-02-18
〔記者江志雄、林敬倫、謝武雄、聶瑋齡、蔡清華、楊金城、黃鐘山、許國楨、林國賢、陳燦坤／綜合報導〕全台禽流感疫情蔓延，防檢局指出，昨天沒有新增案例，但有四場檢出H5亞型陽性，包含台北、桃園各一場及嘉義六腳大排出海口的兩場，結果將於今天出爐。
桃市土雞屠體確認H5 來自雲林
北市家禽批發市場十五日通報疑似案例，十六日確認禽流感H5核酸陽性，北市家禽批發市場將消毒淨空，來自高雄凍存的三十五隻土雞銷毀。
桃市府十五日在一隻土雞屠體發現異常，十六日確認H5型禽流感，同批屠體來源分別是雲林縣口湖鄉、水林鄉，兩個雞場還養著二萬六千五百隻紅羽土雞，已知會雲林縣府在直徑三公里內消毒。
宜蘭縣員山鄉一家屠宰場屠宰來自彰化、雲林的鴨子，作業過程中，兩隻鴨子屠體有胰臟出血，腳掌、皮膚潮紅充血等病徵，昨晚確診H5型，漏夜銷毀三百七十多隻屠體、撲殺兩千八百隻活體。
台中查獲大貨車凌晨違規運活雞
台中市昨啟動「中彰投苗區域治理」平台機制，市警局昨晨查獲兩起大貨車違規載運約一千隻活體雞，將處三萬至十五萬元罰款。
台南水雉教育園區小水鴨屍體驗出高病原性H5N6，園區昨天起休園十四天消毒。高市府聯合查緝小組昨在大寮區查獲私宰家禽場，查獲雞隻屠體二十隻，全數沒入。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 北韓稱金正男心臟病猝死 馬國今二度解剖
- 巴國清真寺遭恐攻 當局擊殺39名武裝份子
- 〈花編動物園〉吾家有鳥初長成
- 世界先進 去年EPS3.38元
- 轉客運業？ 司機︰交部把車買回再說
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT downplays ‘overthrow’ the government talk
- 水鴨屍有2病毒 官田水雉園區休園14天
- 找回投球自在感 大餅再出發
- 花現禮服 立體堆疊浪漫性感
- 婦聯會將捐280億 黨產會籲381億全捐
- 北韓大使：不接受馬國對金正男驗屍結果
- 跆拳正妹 棄護士改當警察
- 「追日計畫」 市庫可年進帳300萬
- 捐款振興醫院 立委批婦聯會左手給右手
- Zoo mall未達年限就拆除 挨批先射箭再畫靶
- YouBike進駐八里 最快4月開騎
- 中辦︰中石化應依約尋求法律途徑
- 掩埋場變太陽能電廠 全國首座啟用
- 聚陽利空出盡 股價帶量拉紅
- 悍將4鮮肉 轟爆江蘇隊
- 農會選舉1票2千 學甲候選人認了
- 農會選舉明登場 七區戰況激烈
- 〈悄悄話〉那些風聲流動的時光
- 台企銀挺政策 3箭齊發
- 自由廣場》能撈就撈 反污名 能混就混 要尊嚴
- 大到不能關！韓財閥罪犯特赦前例多
- 司機過勞 周比蒼︰人為財死
- 桃市建設年 中壢、楊梅綠美化
- 美陸戰隊派駐AIT 司徒文：非駐軍 是守衛隊
- 龍崎掩埋場不適合開發 牛埔里長：最後警告
- 嘉義區漁會理事15席 藍綠各17人登記
- 桃園3千人拚中小學聯運 瞄準全中運
- 【奉貝殼為神】拉阿魯哇族「貝神祭」 下週登場
- 〈食光走廊〉克勞蒂亞和海蓮娜
- 黑嘉嘉狂洗溝 遭鐵粉追到飯店
- 停機車將收費 林鳳營火車站違停多
- 巴特勒真英雄 剩0.9秒罰進超前分
- 〈國際現場〉潤泰子公司高鑫在港暫停交易
- 土耳其汽車炸彈爆炸 1死15受傷
- 轟媒體怨前朝 川普：接個爛攤子
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：疫情蔓延 新增台北、桃園2地
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分