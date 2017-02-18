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北韓稱金正男心臟病猝死 馬國今二度解剖
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疫情蔓延 新增台北、桃園2地

2017-02-18

〔記者江志雄、林敬倫、謝武雄、聶瑋齡、蔡清華、楊金城、黃鐘山、許國楨、林國賢、陳燦坤／綜合報導〕全台禽流感疫情蔓延，防檢局指出，昨天沒有新增案例，但有四場檢出H5亞型陽性，包含台北、桃園各一場及嘉義六腳大排出海口的兩場，結果將於今天出爐。

桃市土雞屠體確認H5 來自雲林

北市家禽批發市場十五日通報疑似案例，十六日確認禽流感H5核酸陽性，北市家禽批發市場將消毒淨空，來自高雄凍存的三十五隻土雞銷毀。

桃市府十五日在一隻土雞屠體發現異常，十六日確認H5型禽流感，同批屠體來源分別是雲林縣口湖鄉、水林鄉，兩個雞場還養著二萬六千五百隻紅羽土雞，已知會雲林縣府在直徑三公里內消毒。

宜蘭縣員山鄉一家屠宰場屠宰來自彰化、雲林的鴨子，作業過程中，兩隻鴨子屠體有胰臟出血，腳掌、皮膚潮紅充血等病徵，昨晚確診H5型，漏夜銷毀三百七十多隻屠體、撲殺兩千八百隻活體。

台中查獲大貨車凌晨違規運活雞

台中市昨啟動「中彰投苗區域治理」平台機制，市警局昨晨查獲兩起大貨車違規載運約一千隻活體雞，將處三萬至十五萬元罰款。

台南水雉教育園區小水鴨屍體驗出高病原性H5N6，園區昨天起休園十四天消毒。高市府聯合查緝小組昨在大寮區查獲私宰家禽場，查獲雞隻屠體二十隻，全數沒入。

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  • 針對新竹縣湖口鄉羊喜窩段坡崁下遭棄置四百多隻死雞，縣府比照禽流感案例處理模式，現場進行消毒，並積極追查元兇。（新竹縣政府提供）

    針對新竹縣湖口鄉羊喜窩段坡崁下遭棄置四百多隻死雞，縣府比照禽流感案例處理模式，現場進行消毒，並積極追查元兇。（新竹縣政府提供）

  • 為降低禽流感疫情，部分業者想出設置稻草人嚇野鳥。（記者陳燦坤攝）

    為降低禽流感疫情，部分業者想出設置稻草人嚇野鳥。（記者陳燦坤攝）

  • 昨起全面禁宰家禽，新北市府昨加強消毒新北家禽屠宰場。（記者葉冠妤攝）

    昨起全面禁宰家禽，新北市府昨加強消毒新北家禽屠宰場。（記者葉冠妤攝）

  • 今北市動保處與產發局到家禽批發市場進行消毒。（記者聶瑋齡攝）

    今北市動保處與產發局到家禽批發市場進行消毒。（記者聶瑋齡攝）

  • 台南水雉園區的水雉目前安好。（記者楊金城翻攝）

    台南水雉園區的水雉目前安好。（記者楊金城翻攝）

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