疫情蔓延 新增台北、桃園2地

2017-02-18

〔記者江志雄、林敬倫、謝武雄、聶瑋齡、蔡清華、楊金城、黃鐘山、許國楨、林國賢、陳燦坤／綜合報導〕全台禽流感疫情蔓延，防檢局指出，昨天沒有新增案例，但有四場檢出H5亞型陽性，包含台北、桃園各一場及嘉義六腳大排出海口的兩場，結果將於今天出爐。

桃市土雞屠體確認H5 來自雲林

北市家禽批發市場十五日通報疑似案例，十六日確認禽流感H5核酸陽性，北市家禽批發市場將消毒淨空，來自高雄凍存的三十五隻土雞銷毀。

桃市府十五日在一隻土雞屠體發現異常，十六日確認H5型禽流感，同批屠體來源分別是雲林縣口湖鄉、水林鄉，兩個雞場還養著二萬六千五百隻紅羽土雞，已知會雲林縣府在直徑三公里內消毒。

宜蘭縣員山鄉一家屠宰場屠宰來自彰化、雲林的鴨子，作業過程中，兩隻鴨子屠體有胰臟出血，腳掌、皮膚潮紅充血等病徵，昨晚確診H5型，漏夜銷毀三百七十多隻屠體、撲殺兩千八百隻活體。

台中查獲大貨車凌晨違規運活雞

台中市昨啟動「中彰投苗區域治理」平台機制，市警局昨晨查獲兩起大貨車違規載運約一千隻活體雞，將處三萬至十五萬元罰款。

台南水雉教育園區小水鴨屍體驗出高病原性H5N6，園區昨天起休園十四天消毒。高市府聯合查緝小組昨在大寮區查獲私宰家禽場，查獲雞隻屠體二十隻，全數沒入。