學者：白肉雞、雛禽流通「大漏洞」
趕緊列入禁運 「還來得及」
〔記者吳欣恬、鄭鴻達、吳亮儀／綜合報導〕為防堵H5N6新型高病原性禽流感傳播，農委會昨天起實施全國家禽禁宰禁運，但排除白肉雞和一日齡的雛禽。學者直言：「是很大的漏洞！」疾呼趕緊納入白肉雞和一日齡的雛禽禁宰禁運，「還來得及！」
農委會主委林聰賢昨在立院總質詢中表示，農委會去年底即開始監控疫情，會突然緊張，是因H5N6在日、韓、中等國爆發禽傳人案例，上週日防疫會報後向閣揆林全報告，可能有跨縣市確診案例出現，得「超前部署」。
農委會：白肉雞、禽蛋風險低
農委會副主委黃金城則解釋，根據家畜衛生試驗所監測國內禽場禽流感抗體，白肉雞為百分之百陰性，加上白肉雞卅五日齡即可屠宰，感染禽流感風險相當低。禽蛋孵化過程，需在攝氏卅八度下維持廿八天，此溫度足以殺死病毒，禽流感「介蛋傳染」（病毒由母禽垂直傳染）的機會也很低。
台灣大學獸醫系名譽教授賴秀穗認為，以抗體監測的結果認定白肉雞風險低並不合理。他強調，現在就是不知道哪些禽場有感染H5N6，藉由禁宰禁運找出來。
恐在禁運令解除後才爆發
賴秀穗說，一日齡雛禽確實不帶病毒，但運送到養禽場的過程可能感染，養禽場也可能存有病毒。他認為一日齡的雛禽也應該全面禁運甚至撲殺，以一隻市售價約七、八元補償業者。他更說，如果在禁宰禁運第五、六天仍有H5N6疫情傳出，應進一步延長至十天。
農委會副主委黃金城說，白肉雞和一日齡的雛禽在過去的調查中都滿乾淨，感染風險低，不太可能列為禁運禁宰。
前衛福部長：加速疫苗上市
前衛福部長林奏延則建議，政府應加速完成H7N9疫苗並取得藥證上市，等到有禽傳人案例，就為時已晚。
林奏延說，最好加緊研發疫苗，建議政府在第三期實驗要求全國六家大型醫院協助收案，或主動購買疫苗作為國安疫苗並加速審查，讓廠商及早取得藥證。「各種禽流感的疫苗製程相同，未來不論哪一種禽流感流行，用這製程都能很快推出相對應的疫苗」。
疾病管制署副署長羅一鈞表示，扶植國內開發生產疫苗是國家重點政策，廠商也還在評估第三期臨床試驗的可行性。
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