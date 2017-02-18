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台灣是我第二故鄉 灣生阿嬤 高雄尋根圓夢

2017-02-18

去年底，《灣生回家》作者田中實加被踢爆身分造假，引發軒然大波，但歷史的故事並非虛構。已高齡81歲的日本灣生梅內杉枝（熊谷杉枝）來台尋根，在出生地杉林區探訪兒時回憶，還前往父親生前在台灣留下的紀念碑悼念，一圓尋根夢。

梅內杉枝說：「台灣是我的第二故鄉！」 她的父親熊谷茂作是日本島根縣人，16歲來台發展，還當上杉林庄長（鄉長）。父親在台灣娶妻落地生根，住了42年，連同她共生下11名子女，她是排行最小的么女，在台灣讀到小學二年級，因日本戰敗才跟著家人回到日本。

（記者黃佳琳）

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  • 日本灣生梅內杉枝拿出小時候在台生活的照片。（記者黃佳琳攝）

    日本灣生梅內杉枝拿出小時候在台生活的照片。（記者黃佳琳攝）

  • 梅內杉枝的父親在台灣建設時所留下的紀念碑。（記者黃佳琳攝）

    梅內杉枝的父親在台灣建設時所留下的紀念碑。（記者黃佳琳攝）

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