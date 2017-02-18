遲到罰款變善款 補習班充滿正能量
2017-02-18
〔記者花孟璟／花蓮報導〕罰款的「負能量」轉變成善款的「正能量」！
去年累積3850元 捐給門諾
把遲到10分鐘罰10元的罰款，轉變成愛心，花蓮這家數學補習班讓「處罰」變得別具意義，原來補習班提供假日免費K書中心給學生使用，唯一的要求是必須在規定時間抵達，遲到要罰錢，補習班昨把去年全年累積的3850元罰款捐給門諾醫院。余姓國一生說，零用錢拿去交罰款，但最後變成「捐款」的感覺很奇妙！
這家老牌補習班對花蓮人而言，相當熟悉，營業已超過20、30年，不過業者及老師很低調，「希望不要曝光」。
補習班老師說，因K書中心不用錢且座位有限，為了讓學生知道珍惜、養成自律習慣，91年就有「自習生活公約」，上午9點報到、遲到10分鐘罰10元，最高紀錄曾有學生一年內被罰600多元。
K書座位有限 才訂生活公約
老師說，只有一次，一位張姓學生睡過頭，遲到一個多小時，學生哭著跟爸媽求救，家長和補習班討論後，「罰款打5折」。
余姓學生說，有一次睡到沒聽見鬧鐘，媽媽也沒叫起床，等到睡醒時嚇一跳，「完蛋遲到了」，從此「睡前一定會再三檢查鬧鐘有沒有壞」，能否正常響才敢放心睡。
罰款每年結算後，師生會討論把累積的罰款捐給慈善團體，每年捐款對象都不同。去年累積將近4000元罰款昨天也變善款，捐給門諾醫院的「東部護理人員養成計畫」。
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