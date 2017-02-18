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設校時間逾徵地條件…縣府難逆轉 千生權益恐犧牲

2017-02-18

〔記者張聰秋／彰化報導〕為了討回土地，彰化市大成國小40名地主，民國91年向縣府申請收回被徵收的土地受挫、向內政部提起訴願被駁回，94年採取行政訴訟，案經12年審理，最高行政法院去年底判決縣府敗訴，認為開發設校時間已超過徵地條件的設校時間點，這也是大成國小面臨拆校還地的主要關鍵！

此案糾葛多年，爭議焦點在於彰化縣政府徵地後，未能如期設校，91年地主們先申請收回被徵收的土地，經4年申請和訴願都碰壁，94年大成國小完成設校，地主不氣餒改打行政訴訟，最高行政法院發回4次更審，全案去年11月25日判決確定，縣府敗訴，需拆校還地，縣府去年12月接到判決書，今年1月5日向高等行政法院聲請再審。

不願具名的法律人士指出，4次更審仍敗訴，縣府要「逆轉勝」的機率微乎其微，聲請再審好比垂死前掙扎，不如趕快找錢重新向地主徵地為宜，以免現有1000餘名學生變成犧牲品。

法律人士表示，地主若順利拿回被徵收的土地，地目雖是文教用地，但可由都市計畫申請地目變更，文教用地若能變成住宅或商業用地，土地行情水漲船高。

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