雞骨卡食道忍5天 形成瘻管險要命

2017-02-17

記者何宗翰／台中報導

苗栗縣一名58歲的蔣姓婦人，日前吃米粉時，不慎誤食雞骨頭，連吞口水都痛，胃鏡檢查發現有一根長達2.5公分的雞骨頭緊緊卡在食道處，不只食道破裂，骨頭還深嵌在食道上，形成瘻管，導致深頸部發炎，所幸透過胃鏡順利取出異物。

烏日林新醫院胃腸肝膽科主任李傑哲表示，蔣婦第一時間曾到鄰近的醫院就醫，當時胃鏡、咽喉鏡檢查都沒有發現異物，但她數天來，喝水及吞口水都疼痛難忍，吃東西更會痛到流淚，以致她徹夜未眠只能維持同一姿勢；最後請示菩薩，決定往西南方的醫院（跨縣市）就醫。

李傑哲指出，蔣婦曾經是他的病人，就醫時已經5天了，不只吞嚥時會痛，咳嗽、咳痰且痰中有血絲，甚至右半邊臉麻。

胃鏡顯示有一根長達2.5公分的雞骨頭，緊緊卡在上食道處，雖然透過胃鏡成功取出，但因骨頭已深嵌在食道上，產生瘻管，因此仍須住院治療。

李傑哲指出，魚刺、雞骨頭細小尖銳，常有人一不小心就跟著食物吞嚥卡喉，引發吞嚥疼痛。民眾若誤食異物，千萬不要喝醋，以免造成咽喉黏膜發炎；也不要繼續吃固體食物或自行催吐，這樣做有可能會使得異物越卡越深，應儘速就醫。

若異物卡在較淺的地方，可至耳鼻喉科處理，較深的地方，甚至已經影響到食道，則必須儘速至胃腸肝膽科，防止異物越卡越深，造成組織和器官的嚴重傷害。

醫師在夾取過程中會非常小心，以免在拉扯異物時，刺破食道，甚至主動脈，造成大出血，嚴重時，患者恐怕失去意識，甚至休克死亡；若發生食道破裂的情形，會引發深頸部發炎、膿胸等問題，一不小心就會要人命。