主婦逛街喘不停 恐罹菜瓜布肺
記者林惠琴／台北報導
58歲的張媽媽一向最愛逛賣場，但近兩年只要走一下就氣喘吁吁，連平常飯後洗刷鍋具，做個5分鐘就得休息一會兒，被老公嘲笑是上了年紀的「貴婦病」。但某一天家事做到一半時，因為劇烈咳嗽與換氣困難，倒臥在廚房而被緊急送醫，檢查發現有3/4的肺部已纖維化，就跟菜瓜布一樣空洞又沒彈性。
台灣胸腔暨重症加護醫學會特發性肺纖維化治療指引召集人、台大醫院胸腔科主治醫師王鶴健表示，「菜瓜布肺」是一種漸進性的纖維化間質性肺炎，由於不明原因導致肺泡上皮細胞反覆遭破壞，使肺部失去彈性，並逐漸喪失功能。
台大醫院新竹分院內科部主任柯政昌表示，肺部纖維化的盛行率約每10萬人中有5到7人罹患，以55歲以上族群為主，男性是女性的1.5倍，雖然成因不明，但在國內約一半以上患者有吸菸史，其餘可能與職業有關，例如從事農業不慎吸入農藥、金屬工業不慎吸入粉塵，或是養禽、伐木等有較大機會接觸黴菌孢子等工作人員，另估計，空氣污染日益嚴重也是罹病的影響因素。
柯政昌指出，肺部纖維化的初期症狀不明，可能因為久咳不止或呼吸急促而被診斷為肺阻塞或心臟衰竭等疾病，國外就有民眾拖了一年終於確診，若未及時接受治療，不只肺功能受損，也會引發肺癌，但在發現較晚的情況下，平均存活期僅約1年以內。
柯政昌表示，去年就收治7、8名肺部纖維化的患者，較往年增加，其中一名個案嚴重到肺部已形成蜂窩狀，因此頻頻掛急診住院。不過，儘管無法根治，但透過服藥治療、延緩惡化後，病況控制穩定，現在沒有再出現必須住院的緊急狀況。
柯政昌提醒，55歲以上的族群，若有乾咳不止、走路易喘等症狀，並且持續2個月以上未改善，最好儘速就醫。但由於約2成肺部纖維化初期患者一般基本檢查可能會顯示正常，必須透過電腦斷層才能發現病灶，因此可與醫師討論是否要進一步做肺部精密檢查。
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