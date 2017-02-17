父病母打零工 黃千慈靠實力上台大醫科

2017-02-17

〔記者王俊忠／台南報導〕大學學測滿級分的台南女中黃千慈是新移民子女，家境差，父親做粗工與殯葬撿骨為生，脊椎退化、在家休養；越南籍母親書讀不多，在安全帽工廠當臨時工，她沒有因此放棄自己，反倒更積極向學上進，考上南女數理資優班，不仰賴補習，三年在校成績仍排名前一％，已在去年底循「希望入學」管道錄取台大醫科全國唯一的醫學系新生名額。

師長說，千慈五育均衡發展，數理方面有專長，課業問題會主動尋求老師解決，雖然已走希望入學管道錄取台大醫科，但她很低調，用滿級分證明自己有上台大醫科的實力。

千慈說，除擔任創世基金會義賣志工，也會回母校歸仁紅瓦厝國小擔任新生報到志工，熱心公益可能是母親遺傳，母親雖是收入低的新移民，但仍貢獻自己棉薄之力，在她唸國小時，母親加入小學導護志工，即使她已從國小畢業，母親仍繼續擔任導護志工、並在一○四年獲得市長表揚「擔任導護志工達十年」殊榮。