放棄北醫醫學系重考 豬農之子林承毅拿滿級分
2017-02-17
〔記者廖淑玲／雲林報導〕就是要國立的！去年畢業於虎尾揚子高中、豬農之子林承毅今年重考學測滿級分。他希望能完成他想行醫救人及減輕家中經濟負擔的雙重願望。
家裡養豬，放假得幫忙清理豬舍、中學六年未補習的林承毅，去年已經考上台北醫學大學醫學系，但為了減輕家裡負擔，他註冊後仍決定重考，今年學測拿下滿級分。
家住麥寮的林承毅有四個兄弟姊妹，家裡沒有電視，生活非常儉樸，排行老么的他課餘會幫忙養豬、分擔家務，是師長心目中的「乖乖牌」。
林承毅去年學測七十二級分推甄陽明大學醫學系未錄取，指考上台北醫學大學醫學系，但他希望就讀國立醫學大學，今年捲土重來獲滿級分，揚子高中校長鍾月娥特別為林承毅貼紅紙祝賀。
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