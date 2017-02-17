| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

放棄北醫醫學系重考 豬農之子林承毅拿滿級分

2017-02-17

〔記者廖淑玲／雲林報導〕就是要國立的！去年畢業於虎尾揚子高中、豬農之子林承毅今年重考學測滿級分。他希望能完成他想行醫救人及減輕家中經濟負擔的雙重願望。

家裡養豬，放假得幫忙清理豬舍、中學六年未補習的林承毅，去年已經考上台北醫學大學醫學系，但為了減輕家裡負擔，他註冊後仍決定重考，今年學測拿下滿級分。

家住麥寮的林承毅有四個兄弟姊妹，家裡沒有電視，生活非常儉樸，排行老么的他課餘會幫忙養豬、分擔家務，是師長心目中的「乖乖牌」。

林承毅去年學測七十二級分推甄陽明大學醫學系未錄取，指考上台北醫學大學醫學系，但他希望就讀國立醫學大學，今年捲土重來獲滿級分，揚子高中校長鍾月娥特別為林承毅貼紅紙祝賀。

廣告
  • 豬農之子林承毅重考學測滿級分。（記者廖淑玲攝）

    豬農之子林承毅重考學測滿級分。（記者廖淑玲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 學測 滿級分 醫學系
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燉雞腿
滋補✧紫米八寶粥
電鍋菜✧蝦仁豆腐
蛤蜊吐沙 4 妙招
轉寄

標題：放棄北醫醫學系重考 豬農之子林承毅拿滿級分


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月17日‧星期五‧丁酉年正月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.