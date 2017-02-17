7口之家靠3萬元苦撐 進擊的小氣巨人想讀醫科

2017-02-17

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中女中學生林冠汝一家七口，僅靠三萬出頭的收入苦撐，自律甚嚴的她，就讀高中期間，一年花費竟不超過千元。愛動漫的她以「看過就算擁有」自制，自許「進擊的小氣巨人」，不補習靠自己，學測拚出七十級分。

林冠汝一家三代同堂七口人同住，從事水泥粗工的父親因工作嚴重腰傷，全家生計僅靠媽媽每個月三萬多的收入維持，卡在祖父有房子，無法申請政府低收補助。

她拚上台中女中後，學校有提供她綠苑暖流獎金，但每月補助的生活費，她全交給媽媽，自己從高一就在校內工讀，存上大學基金。

因家境辛苦，林冠汝對花費精打細算，家住霧峰的她，每天通車只搭市府補助的公車十公里免費距離，超出的路程就提早下車走路；最大支出是學用品，會利用週年慶囤貨，連偶爾跟同學聚餐，均要求消費不能「破百」。她說，因為從小就習慣節儉，不覺得不便。她想讀醫科，因為幫助人很有成就感。