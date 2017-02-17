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媽媽罹癌 愛玩的王昱詠發憤考出滿級分

2017-02-17

〔記者方志賢／高雄報導〕大學學測昨放榜，高雄中學科學班王昱詠因玩社團及營隊，高二班排名曾倒數第二名，直到去年初跨年晚會後返家，媽媽告訴他得了肺癌，他因而發憤讀書，希望以好成績回報媽媽。沒想到拿下滿級分，未來他想到香港唸大學。

王昱詠說，前晚學測放榜前，父母很緊張，他也跟著緊張，睡夢中夢到「Ｑ版卡通龍」，他上前擁抱，心情才安穩，昨早接到老師傳簡訊恭賀他滿級分，沒想到錯拿英聽准考證，一度以為被耍了，後來再度核對確認拿到滿級分，與媽媽開心的擁抱在一起。

侯冠竹拿滿級分 告慰癌逝媽媽

同樣科學班的侯冠竹也拿到滿級分，篤定可上台大醫科，媽媽在他唸幼稚園時發現罹患胃癌，媽媽生病期間，他深深感受到「生命的不確定性」，國小六年級立志要當醫生，他從小成績都名列前茅，雄中也是全校排名第一。

侯冠竹說，媽媽勇敢抗癌十年，仍於兩年前不幸病逝，如今他拿到滿級分，可順利進入醫學系，希望媽媽在天上以他為榮。

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  • 王昱詠因母罹癌發憤考滿級分。（記者方志賢攝）

    王昱詠因母罹癌發憤考滿級分。（記者方志賢攝）

  • 侯冠竹拿滿級分，篤定可上台大醫科。 （記者方志賢攝）

    侯冠竹拿滿級分，篤定可上台大醫科。 （記者方志賢攝）

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