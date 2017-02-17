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建中71%拿頂標 北一女近69%

2017-02-17

北市建國中學共有16人獲得滿級分，比去年增加2人，70級分以上學生達322人，佔建中高三學生28％，學測總級分頂標62級分以上學生人數高達806人，佔校內高三人數71％。

北市立第一女子中學今年有898位應考生，7位同學拿下滿級分，全校達全國頂標62級分以上累計共618人，佔68.8％。

建中教務主任蔡哲銘表示，今年數學題目較難，五標各降一級分的情況下，在全國來說，建中學生在數學表現相對稍好。

北一女校長楊世瑞表示，滿級分的人數看起來感覺略少，不過就學生百分比來說，跟去年差異不大。

（圖：記者蔡亞樺、羅沛德，文：記者蔡亞樺、沈佩瑤）

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  • 北市建國中學共有16人獲得滿級分，比去年增加2人，70級分以上學生達322人，佔建中高三學生28％，學測總級分頂標62級分以上學生人數高達806人，佔校內高三人數71％。 北市立第一女子中學今年有898位應考生，7位同學拿下滿級分，全校達全國頂標62級分以上累計共618人，佔68.8％。 建中教務主任蔡哲銘表示，今年數學題目較難，五標各降一級分的情況下，在全國來說，建中學生在數學表現相對稍好。 北一女校長楊世瑞表示，滿級分的人數看起來感覺略少，不過就學生百分比來說，跟去年差異不大。 （圖：記者蔡亞樺、羅沛德，文：記者蔡亞樺、沈佩瑤）

    北市建國中學共有16人獲得滿級分，比去年增加2人，70級分以上學生達322人，佔建中高三學生28％，學測總級分頂標62級分以上學生人數高達806人，佔校內高三人數71％。 北市立第一女子中學今年有898位應考生，7位同學拿下滿級分，全校達全國頂標62級分以上累計共618人，佔68.8％。 建中教務主任蔡哲銘表示，今年數學題目較難，五標各降一級分的情況下，在全國來說，建中學生在數學表現相對稍好。 北一女校長楊世瑞表示，滿級分的人數看起來感覺略少，不過就學生百分比來說，跟去年差異不大。 （圖：記者蔡亞樺、羅沛德，文：記者蔡亞樺、沈佩瑤）

  • 北市建國中學共有16人獲得滿級分，比去年增加2人，70級分以上學生達322人，佔建中高三學生28％，學測總級分頂標62級分以上學生人數高達806人，佔校內高三人數71％。 北市立第一女子中學今年有898位應考生，7位同學拿下滿級分，全校達全國頂標62級分以上累計共618人，佔68.8％。 建中教務主任蔡哲銘表示，今年數學題目較難，五標各降一級分的情況下，在全國來說，建中學生在數學表現相對稍好。 北一女校長楊世瑞表示，滿級分的人數看起來感覺略少，不過就學生百分比來說，跟去年差異不大。 （圖：記者蔡亞樺、羅沛德，文：記者蔡亞樺、沈佩瑤）

    北市建國中學共有16人獲得滿級分，比去年增加2人，70級分以上學生達322人，佔建中高三學生28％，學測總級分頂標62級分以上學生人數高達806人，佔校內高三人數71％。 北市立第一女子中學今年有898位應考生，7位同學拿下滿級分，全校達全國頂標62級分以上累計共618人，佔68.8％。 建中教務主任蔡哲銘表示，今年數學題目較難，五標各降一級分的情況下，在全國來說，建中學生在數學表現相對稍好。 北一女校長楊世瑞表示，滿級分的人數看起來感覺略少，不過就學生百分比來說，跟去年差異不大。 （圖：記者蔡亞樺、羅沛德，文：記者蔡亞樺、沈佩瑤）

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