補教分析：頂大門檻估降一到兩級分 選校勝選系

2017-02-17

〔記者吳柏軒、蕭玗欣、林曉雲／台北報導〕大學學測成績出爐，幾家歡樂幾家愁，升學輔導專家劉駿豪認為，受到數學、英文科較難影響，今年各校系申請錄取門檻整體恐略降一到兩級分，估台大醫學系七十四級分有機會，若有志醫學系的考生，七十一級分可嘗試選填。大學申請錄取門檻也恐受少子化影響，建議考生在六個申請志願中用兩、三個勇敢嘗試夢幻科系，不要為了上大學而硬填門檻低的校系，「因為要找到大學唸真的不難」！

74級分有機會上台大醫學系

劉駿豪指出，因數學與英文較難，一類組科系恐受最大影響，因社會組學生不易拿高分，台大財金估七十一級分、政大法律約六十八級分；二類組則要注意篩選倍率，如成大電機系就用自然成績篩選十倍，招生名額又高達一○七人，等同一千多人有機會；三類組則受限今年滿級分人數太少，估台大醫學系七十四級分有機會，七十二級分是醫學系跟牙醫系的分界，有志醫學系的考生，七十一級分可嘗試選填。

台大門檻66級分 清、交、成大63級分

劉駿豪說，頂大門檻上，今年台大預估至少六十六級分，清大、交大、成大等校則落在六十三級分，中字輩大學（中興、中央、中正等）則約五十八級分；成績中段的學生也充滿許多機會，因為少子化讓私校面臨招生保衛戰，若有五十級分就有機會錄取好的私校科系，也建議可拚看看較高門檻的科系，但記得多看該系歷年分數變化。

補教業者張財銘發現，今年高中生對大學志願選填趨勢跟以往不同，選校氛圍濃厚，如清大有多專長政策、政大有大一不分系等選擇，造成「校跟校ＰＫ」現象；另，考生對就業考慮比重也大增，如警校、公費生、傳統醫電商科系皆受到關注；也有大學跟區域高中聯盟，不少考生也調整擬就讀在地大學。

從興趣、能力評估科系 適性才重要

中華適性教育發展協會理事長、台大教授王立昇表示，考生申請時要先問：「這一生，我想成為怎樣的一個人？」世界變化快，要因應變化，可從「興趣與使命」、「能力與特質」兩方向評估，進熱門學系不一定適性，找到熱情才最重要。