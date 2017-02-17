補教分析：頂大門檻估降一到兩級分 選校勝選系
〔記者吳柏軒、蕭玗欣、林曉雲／台北報導〕大學學測成績出爐，幾家歡樂幾家愁，升學輔導專家劉駿豪認為，受到數學、英文科較難影響，今年各校系申請錄取門檻整體恐略降一到兩級分，估台大醫學系七十四級分有機會，若有志醫學系的考生，七十一級分可嘗試選填。大學申請錄取門檻也恐受少子化影響，建議考生在六個申請志願中用兩、三個勇敢嘗試夢幻科系，不要為了上大學而硬填門檻低的校系，「因為要找到大學唸真的不難」！
74級分有機會上台大醫學系
劉駿豪指出，因數學與英文較難，一類組科系恐受最大影響，因社會組學生不易拿高分，台大財金估七十一級分、政大法律約六十八級分；二類組則要注意篩選倍率，如成大電機系就用自然成績篩選十倍，招生名額又高達一○七人，等同一千多人有機會；三類組則受限今年滿級分人數太少，估台大醫學系七十四級分有機會，七十二級分是醫學系跟牙醫系的分界，有志醫學系的考生，七十一級分可嘗試選填。
台大門檻66級分 清、交、成大63級分
劉駿豪說，頂大門檻上，今年台大預估至少六十六級分，清大、交大、成大等校則落在六十三級分，中字輩大學（中興、中央、中正等）則約五十八級分；成績中段的學生也充滿許多機會，因為少子化讓私校面臨招生保衛戰，若有五十級分就有機會錄取好的私校科系，也建議可拚看看較高門檻的科系，但記得多看該系歷年分數變化。
補教業者張財銘發現，今年高中生對大學志願選填趨勢跟以往不同，選校氛圍濃厚，如清大有多專長政策、政大有大一不分系等選擇，造成「校跟校ＰＫ」現象；另，考生對就業考慮比重也大增，如警校、公費生、傳統醫電商科系皆受到關注；也有大學跟區域高中聯盟，不少考生也調整擬就讀在地大學。
從興趣、能力評估科系 適性才重要
中華適性教育發展協會理事長、台大教授王立昇表示，考生申請時要先問：「這一生，我想成為怎樣的一個人？」世界變化快，要因應變化，可從「興趣與使命」、「能力與特質」兩方向評估，進熱門學系不一定適性，找到熱情才最重要。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 陶淵明不為五斗米折腰 等於放棄130萬月薪？！
- 苑裡山腳南外環道樹穴多達50個 易導致車禍民眾憂心
- 主婦逛街喘不停 恐罹菜瓜布肺
- 下週國內油價 估小降1角
- 補教分析：頂大門檻估降一到兩級分 選校勝選系
- 殺害金正男 印尼籍女嫌照片曝光！
- 許宗力：我認為陪審制有嚴重違憲之嫌
- 苗栗3人74級分 都想從醫
- 「三寶」危害 不打方向燈暴增2.6倍
- 王瞳日本豔遇 和小鮮肉嘴對嘴
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Writer Wang Benhu dies at 65, tributes pour in
- 孩子得承受「爸跳河自殺」 一句話驚醒尋短男
- 自由廣場》小姐 大哥 黃復興
- 黑道與酒店妹入黨爭議 吳敦義暗批蔡正元洩密、栽贓
- 舉薦司改代表起爭議 許宗力承認「踩到地雷」
- 反年金改革// 陳庚金喊能撈則撈 胡志強叫好
- 找黑道喬債... 被A千萬凌虐再索贖金
- 陸戰隊駐守AIT 學者：友台象徵
- 晨讀、適度打怪紓壓 高分生分享
- 2017日內瓦錶展專輯6：陀飛輪競技1
- 自由廣場》最大條的洩密就不管？
- 應材Q1獲利訂單 雙創新高
- 自由廣場》遊覽車三個不安全
- 川普擬指定好友 整頓情報機構
- 《韓流男神‧牛奶肌養成術》李敏鎬
- 串聯亞洲矽谷 產業創新加乘
- 吳姍儒吐槽吳宗憲錄影隨興
- 被指任內盈餘倒數 土庫農會總幹事提告
- 2017日內瓦錶展專輯8：陀飛輪競技3
- 苗市回收場火燒27小時 臭飄8鄉鎮
- 嘉中滿級分唯一女生 許祐綾沒補習
- 台中一中6傑學測滿級分 雙雄國中會考也滿分
- 內科夾層違建解套 8成將就地合法
- 金正男死因 當朴槿惠信使？
- 學測滿級分 花蓮1人
- 草屯農會選舉 1選將涉賄10萬交保
- 邱鏡淳影射收回扣改判無罪 鄭永金：上訴到底
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 COA issues ban on shipments of poultry for week
- 蘇治芬：張永成不符全國農會總幹事資格 應依法撤職
- 冷眼集》又在投四壞保送了
- 減輕媽媽負擔 新移民之子捨台大
- 川普痛批媒體不誠實 誓言直接訴諸人民
- 巴國清真寺遭炸彈攻擊 至少72死150傷
- 《杜哈網球賽》完美復仇 辛然配晉 強
- 臉書暴露身分與行蹤…
標題：補教分析：頂大門檻估降一到兩級分 選校勝選系
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email