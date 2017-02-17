學測118人滿級分 7年新低
〔記者吳柏軒／台北報導〕一○六年學測成績昨公布，大考中心統計，今年滿級分人數僅一一八人、創七年新低，且數學、英文的五標成績幾乎都較去年降一級分，數學甚至有八十五人零級分，是近四年最多，凸顯學測越來越難趨勢。大考中心表示，因大學申請名額越來越多，學測需有一定鑑別度，但也會努力穩定學測難易度。
英、數變難 影響總級分
今年學測總級分的五標平均為：頂標六十二、前標五十五、均標四十四、後標卅四、底標廿七。除了頂標，其他四標都比去年降了一級分。
大考中心分析，國文、社會、自然等科成績表現跟往年差不多，但數學、英文兩科則表現不佳，五標成績幾乎都較去年降一級分，如數學頂標才十一級分、英文均標只八級分等，連帶影響總級分表現。
中翻英8分減少3000多人
大考中心副主任沈青嵩認為，今年數學基礎題比往年少，過去會出一兩題國中程度考題，今年都要高中程度才能作答，所以級分下降。英文科方面，考生多錯在選擇題，如閱讀測驗等，但英文題型多，難題與成績分析仍待討論。除了題目稍難，少子化報名人數驟降也是原因，今年滿級分人數占報名人數約○．○九二％，過去平均約占○．一％，其實差距不大。
非選擇題方面，大考中心發現，英文中翻英是今年考生罩門，只有一二八九人拿到八分，比去年少了三千多人；不過英文作文有九人拿滿分，創十年新高，零分人數也比去年少一九○一人，可見考生在英文作文較好發揮。國文非選整體表現也較好，有兩人在國文作文拿到廿五分（滿分廿七）。
外界憂心學測越來越難
大學申請名額逐年增加，學測成為入學關鍵，外界疑慮學測恐越來越難。沈青嵩認為，提高鑑別度，讓高分群、低分群學生更易區分，但仍希望維持學測難易穩定，只是命題時沒提供「試測」，題目初步難易度多是命題及審題的專家判斷，有時難免稍微失真，今年學測雖因難度較高稍降一級分，但變化還不是太大。
今起到21日可複查成績
考生若對學測成績有疑慮，十七到廿一日開放複查，未來可用學測成績參加繁星推薦及個人申請兩入學管道，三月起陸續報名，今年繁星名額一萬七五八九名、申請有五萬五九五四名，名額雙雙創歷年最多，錄取率可望提高。
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