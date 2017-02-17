檢舉山老鼠 林務局補助大學生

2017-02-17

山老鼠盜伐林木的案件層出不窮，林務局昨天首度公布國有森林盜伐高風險區域圖，並宣布將聯合全國大專院校的登山社團，補助每位大學生1天1200元加強守巡，檢舉獎金制度也重新調整，檢舉人最快7天內就可拿到最高獎金5萬元，若案件經檢察官起訴，最高可得300萬元獎金。林務局長林華慶表示，過去有與原住民社區合作，此次希望再結合喜愛登山的學生一同巡守，加強山林保護。（記者林彥彤）