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全球最長蜈蚣陣開館 今遶境

2017-02-17

三年一科，台南沿海五大香科之一的佳里金唐殿丁酉蕭壠香科今年舉辦五朝王醮，金唐殿的百足真人蜈蚣陣昨天在廟前舉辦剪綵「開館」後，今天千歲爺將展開遶境，22日送王。

金唐殿主委、「蕭壠香」科會長余榮和說，百足真人蜈蚣陣有108節、全長201.8公尺，6年前獲得金氏世界紀錄認證全球最長蜈蚣陣，蜈蚣陣昨天「架棚」開館後，展開遶境4天，遶境路線自成一路，和千歲爺遶境路線錯開。

（記者楊金城）

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  • 金唐殿的百足真人蜈蚣陣昨天上午開館。（記者楊金城攝）

    金唐殿的百足真人蜈蚣陣昨天上午開館。（記者楊金城攝）

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