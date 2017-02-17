春節休假 台鐵認定35人有請假

2017-02-17

台鐵產業工會發動春節集體休假，台鐵局事後對374名員工寄出曠職單。雖然日前交通部長賀陳旦表示有事先透過書面、口頭或電話請假可從寬認定，不過台鐵局確認僅35人有完成請假程序並獲准，剩餘339名員工移送考成會，預計今日至21日將開會認定，並決定員工要記幾天曠職及如何處分。

台鐵產業工會昨日晚間舉辦晚會，為公共運輸的過勞與血淚哀悼，強調台鐵產工春節休假要凸顯危險的過勞輪班制度，希望政府改革班表、補人力、給休時，但台鐵局卻以曠職單嚴懲做回應，希望台灣公共運輸業，不要建立在勞工的血、旅客的淚之上。（記者鄭瑋奇）