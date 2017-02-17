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老狗被打32顆BB彈 動保團體賞5萬緝凶

2017-02-17

〔記者鄭淑婷、陳文嬋／綜合報導〕是誰狠心地殘忍射擊虐狗？一隻高齡十多歲的馬爾濟斯犬，十五日被送到桃園市桃園區復興路的獸醫院，全身竟有多達三十二顆BB彈，所幸都卡在皮下組織未傷及內臟，已手術逐一取出並清創，陳姓獸醫師在臉書PO出狗狗的最新狀態報平安，警方正在追查虐狗者，動保團體懸賞五萬元緝凶。

陳姓獸醫師表示，這隻小白狗右後肢原本就有殘缺，被一名女子送來時，有部分的傷口已經結痂，研判至少受傷二到三天；送她來的女子疑似只是餵養人並非飼主，事後發現她留下的電話、住址都不實，狗狗身上有掃到晶片，已聯絡原飼主，飼主表示，狗狗之前就走失了，不知為何會從台南跑到桃園。

從台南走失到桃園

這小白狗經手術後取出三十二顆BB彈，昨天下午已經甦醒、恢復狀況良好，幸無生命危險；有熱心的網友將狗狗受傷照PO上網緝凶，經轉載到台灣動物緊急救援小組，救援小組發言人倪京台嚴厲譴責虐狗行為，他表示，將協助支付狗狗的醫藥費，與獸醫師合作全力救治，如果原飼主不願領回，會替牠找到一個家安心養老，並懸賞五萬元緝凶。

桃園市動物保護防疫處表示，正在協尋這位送狗就醫的女子，以便會同警方調閱監視器畫面揪出元凶。虐狗者已觸犯動物保護法，將可處一年以下有期徒刑或拘役，併科十萬元以上一百萬元以下罰金。

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  • 小白狗身中32顆BB彈，慘不忍睹。 （台灣動物緊急救援小組提供）

    小白狗身中32顆BB彈，慘不忍睹。 （台灣動物緊急救援小組提供）

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