漆彈玩家不識古蹟 彈洗還貼網 2人到案

2017-02-17

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高市崇實新村國定古蹟鳳山縣舊城遭「彈洗」，左營分局追查，原來是漆彈玩家把古蹟當成生存遊戲戰場，號召的唐男懊惱地向警方表示，以為該處是軍方廢棄碉堡及城牆，對破壞古蹟行為感到抱歉。

以為是軍方廢棄碉堡

啟文派出所員警十四日下午三時巡經鳳山縣舊城，發現文化資產保存委員會數名委員正在勘查，經詢問得知古蹟遭人射擊漆彈有毀損之虞。

文化局指出，這群漆彈玩家把國定古蹟當成漆彈戰場遊玩，不但在西門砲台段城牆留下累累彈痕，把古蹟染色染得亂七八糟，甚至不顧安危在斑駁、充滿陷洞的古蹟城牆上肆意奔跑。玩家在古蹟牆面留下大量漆彈痕後走人，參加者還將上百張照片PO到社群網站，警方查出四十八歲唐男及五十歲李男涉案，將二人約談到案。

唐男應訊時表示，他是透過溯溪團體通訊群組討論十一日元宵節共同出遊，約定於當天上午九時至舊城進行漆彈射擊遊戲，共有八輛自小客車及一輛機車參與，約有二十人出遊，參加漆彈射擊約十餘人。

唐男說，以為該處為軍方廢棄碉堡及城牆，地點又空曠，才相中此處體驗生存遊戲的刺激感，不知道鳳山縣舊城是國定古蹟。唐男從未打過漆彈，因而找來熟識的李男參與，由李男商借漆彈槍及漆彈。

可處6個月以上徒刑

唐、李二人對於在舊城牆玩漆彈的荒謬行為表達歉意，警方訊後依違反文化資產保存法及社會秩序維護法處置，並將通知其他涉案人到案。警方指出，依照文化資產保存法規定，毀損古蹟可處六個月以上、五年以下有期徒刑，得併科五十萬元以上、二千萬元以下罰金。