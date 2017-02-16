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健康充電站─癌症醫學講座
2017-02-16
台大醫院癌症資源中心2月17日下午1時15分至下午4時25分在台大醫院兒醫B1講堂舉辦「頭頸部癌友加油站」癌症醫學講座。
台大醫院耳鼻喉部醫師王成平和復健部物理治療師林慧芬將分別主講「口咽癌的成因與治療」、「頭頸部癌症的復健」。
欲參加者需事先報名，報名專線為（02）2356-2098癌症資源中心。
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