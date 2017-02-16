卵巢腫塊不是癌 子宮外孕害她腹痛

2017-02-16

文／鍾國騰

一名年約40歲的病人走進診間，她表示昨天已在某醫學中心因腹水，左側卵巢腫塊，診斷疑似卵巢癌，過兩天要安排手術了，她因腹部仍持續疼痛，在等待入院期間到我們醫院諮詢，看看有無快速解決腹痛的方式。

我看了超音波，子宮腔有放避孕器，左側卵巢有個腫塊，還有一點腹水，的確有點像卵巢癌。先安排她抽血、驗尿。

報告出來，懷孕測試陽性，我跟病人說︰「妳應該不是卵巢癌，妳是子宮外孕！」

「真的？」病人喜出望外。（這應該是我第一次看到病人知道自己子宮外孕還這麼高興。）

病人接著說︰「可是我月經來的時間都正常，我也放了子宮內避孕器啊！」

我回答說︰「這就是子宮外孕的診斷陷阱了，妳以為的月經，可能就是子宮外孕的異常陰道出血症狀！」

最後用微創內視鏡診斷確定是左側輸卵管外孕破裂，合併大量腹腔積血。她的腹腔積血超過1000毫升，就是原本以為卵巢癌的腹水。

子宮避孕器的失敗率約1%以內，因為避孕器對子宮外孕的預防不如子宮內懷孕，所以如果懷孕，子宮外孕的比率就會較高（但是實際上整體懷孕率還是下降的）。

如果是子宮內懷孕，也較易發生敗血性流產。這個病人因為月經的週期及出血量完全正常，加上忍耐度高，所以就算已發生輸卵管外孕破裂，腹腔內出血，仍沒有休克症狀，所以有診斷上的陷阱。

很多女性誤以為在子宮內裝避孕器就一勞永逸。不過，裝避孕器的婦女一旦懷孕，發生子宮外孕的機會，是沒裝避孕器婦女的6~10倍，所以，即使裝了避孕器，仍要隨時注意自己的生理狀況及詢問有經驗的醫師處理。

（作者為國軍高雄總醫院岡山分院婦產科主任）