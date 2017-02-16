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雙輪助行器 防跌好支撐

2017-02-16

記者吳亮儀／台北報導

部分年長者需要四腳助行器輔助行走，但究竟該怎麼挑才能行得安全又舒適？食品藥物管理署建議，有兩個輪子的助行器安全性高、步行速度也快，建議民眾參考。

新北市輔具資源中心主任楊忠一指出，國人鮮少使有雙輪的四腳助行器，主要是擔心輪子會滑動不安全，但其實沒輪子的「後腳」有煞車作用，不須擔心滑倒，前輪反而能讓前進更順暢。

現實生活中，因老化、神經病變、肌肉病變或骨折等狀況發生時，會影響步行能力，甚至無法行走。

食藥署副組長朱玉如指出，高齡族群或是上肢正常、但下肢肌力不足，或是平衡感、耐力缺乏的患者可以選擇適合的助行器，在步行時雙手握持協助支撐身體重量，可以降低跌倒風險，維持活動功能，並提高生活品質。

朱玉如表示，目前國內已核發128張助行器醫材許可證，呼籲民眾購買時注意醫材安心三步驟：「一認、二看、三會用」，第一要認識什麼是醫療器材；第二是購買產品時看清楚包裝上載明的醫療器材許可證字號；第三則是在使用前要詳閱說明書，才能正確使用醫療器材。

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  • 專家建議選購附有雙輪的助行器，不僅安全性高，步行速度也快。（記者吳亮儀攝）

    專家建議選購附有雙輪的助行器，不僅安全性高，步行速度也快。（記者吳亮儀攝）

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