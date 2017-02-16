快訊明華園愛的波麗路台中登場
雙輪助行器 防跌好支撐
2017-02-16
記者吳亮儀／台北報導
部分年長者需要四腳助行器輔助行走，但究竟該怎麼挑才能行得安全又舒適？食品藥物管理署建議，有兩個輪子的助行器安全性高、步行速度也快，建議民眾參考。
新北市輔具資源中心主任楊忠一指出，國人鮮少使有雙輪的四腳助行器，主要是擔心輪子會滑動不安全，但其實沒輪子的「後腳」有煞車作用，不須擔心滑倒，前輪反而能讓前進更順暢。
現實生活中，因老化、神經病變、肌肉病變或骨折等狀況發生時，會影響步行能力，甚至無法行走。
食藥署副組長朱玉如指出，高齡族群或是上肢正常、但下肢肌力不足，或是平衡感、耐力缺乏的患者可以選擇適合的助行器，在步行時雙手握持協助支撐身體重量，可以降低跌倒風險，維持活動功能，並提高生活品質。
朱玉如表示，目前國內已核發128張助行器醫材許可證，呼籲民眾購買時注意醫材安心三步驟：「一認、二看、三會用」，第一要認識什麼是醫療器材；第二是購買產品時看清楚包裝上載明的醫療器材許可證字號；第三則是在使用前要詳閱說明書，才能正確使用醫療器材。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 設計1日遊讓司機遊客好累？ 武陵農場：不接受抹黑
- 全球暖化 南極海冰面積縮至38年來新低
- 《謠言終結站》喝青菜豆腐湯 不會腎結石
- 偏鄉童組「六月天」 最愛不是五月天／演唱劉文正的歌 教長驚艷
- 卵巢腫塊不是癌 子宮外孕害她腹痛
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 北韓官員力圖勸阻未成 金正男驗屍完成
- 法國嗆俄羅斯 干預總統大選就等著被報復
- 「大溪─永寧捷運站」快捷公車 24日上路
- 2/15 大福彩頭獎連46摃
- 丹麥甜心放閃告白 馬刺帥哥好事近了
- 免費老人健檢名額加碼 3月開搶
- 海岸線內移
- 巴西民調：3成受訪者支持魯拉參選總統
- 《最後的晚餐》賞櫻團出事前 買麵包果腹
- 美防長：美對北約投入視盟邦國防費而定
- 華裔省長尋求連任 雅加達選舉將有第2輪
- 蘇澳大坑罟沙灘流失 20年少150米
- 老屋立面整理 鎖定新化、善化、麻豆
- 毒窟被搗 3屁孩槍擊派出所
- 馬丁利拐彎亮牌 殷仔遇勁敵
- 色誘、暗殺 北韓女特務惡名響
- 機捷新北轉乘接駁 再添7線公車
- 頭前溪遭棄揮發性溶劑 高溫恐爆炸
- 歷史縮影 澎湖司法檔案展
- 情人節想起舊愛 百里大追蹤砍她新歡
- 雅加達首長選舉無人過半 4月再戰
- 神隆去年EPS0.87元
- 〈台股青紅燈〉彈性休假 台股變盤
- 萬寶龍數位擴增筆記本 保留手寫美好
- 非營利幼兒園 也增7間
- 柯文哲試乘機捷 打99分
- 大剌剌坐上白宮大位 伊凡卡挨轟
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 DGH to mull bus drivers’ work hour rules
- 〈國際現場〉寶獅雪鐵龍擬收購歐寶
- 《機捷、桃捷陸續通車》人才需求大 清華高中「軌道車輛科」夯
- 蔡最快3/1接文總會長
- 前黃復興主委挺郝
- 搶救百年朴樹 新豐鳳坑整地700坪
- 台幣升值1.03角
- 哈姆立克法救獄友 桶屍案主嫌逃死
- 龍崎泥岩景觀整地? 環團疑業者偷跑
- 《中英對照讀新聞》 Beer is now officially one of humanity’s greatest achievements 啤酒正式成為人類最偉大成就之一
- 維修人員32Ｋ起薪 有證照更高
- 退伍大叔假冒少將 北京政協想移民挨詐
- 南山新舊醫療險轉換 恐衝擊20萬保戶
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：雙輪助行器 防跌好支撐
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分