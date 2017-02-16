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3年手術5次／車禍缺骨5公分 顯微植骨擺脫噩夢

2017-02-16

記者張軒哲／台中報導

28歲的李小姐3年前因車禍導致右大腿遠端股骨開放性骨折，強大的撞擊力造成一個5公分大小的骨骼缺損，她曾去兩家醫院接受4次手術治療，但股骨缺損問題一直無法解決，直到去第3家醫院接受第5次手術，透過「顯微植骨重建手術」將「帶血管的小腿腓骨」植入大腿股骨缺口，術後復健6個月之後，已能正常行走，並重返超商上班。

住在苗栗縣頭份市的李小姐表示，因車禍撞擊力大造成碎骨塊從傷口掉出體外，形成一個5公分大小的骨骼缺損，3年來先後在兩家醫院手術，接受清創、骨折復位，並植入鋼釘固定鋼板，以及人工骨移植，卻因骨折無法癒合，鋼板和鋼釘先後不堪負荷而折斷。

之後又從兩側骨盆髂骨挖取自體骨植骨來刺激骨折癒合，但治療仍無效，李父一度憂心女兒會終身不良於行。

去年中，在自家經營超商上班的李小姐經親友介紹到台中光田醫院就醫，該院骨科部主治醫師楊鎮源評估後，截取一段8公分帶血管的小腿腓骨植入股骨缺口，再以精密的顯微手術與大腿血管接合，讓植入腓骨能持續獲得血流供應，得以快速再生填補缺口，在術中同時植入新的鋼板和鋼釘，提供骨折癒合前所需的保護與支撐。

李小姐術後持續從頭份南下光田醫院復健，右腳活動力日漸正常，昨日還笑著與醫師金雞獨立慶祝「雞年」來臨。

光田醫院骨科部主任李芳材說，李小姐天性樂觀，靠意志力重新站立，手術費時19個小時，術後醫護團隊都累癱了，所幸過程很順利。

李爸爸說，每次女兒動手術，他都心如刀割，所幸女兒已擺脫3年來的噩夢，能夠正常行走。

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  • 右腳康復過程。（記者張軒哲翻攝）

    右腳康復過程。（記者張軒哲翻攝）

  • 李小姐（右）與楊鎮源醫師表演「金雞獨立」，迎接雞年來臨。 （記者張軒哲攝）

    李小姐（右）與楊鎮源醫師表演「金雞獨立」，迎接雞年來臨。 （記者張軒哲攝）

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