立榮、華信接興航花蓮線 推5折價

2017-02-16

復興航空解散，民航局昨發布台北—花蓮及台中—花蓮航線，今（16）日起分別由立榮及華信航空公司接續飛航，立榮及華信於官網推出最低5.5折及5折起的優惠票價，台北—花蓮航線最低票價為818元，台中—花蓮航線為968元。（記者甘芝萁）