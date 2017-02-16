今明暖暖的 後天又變涼

2017-02-16

昨氣溫持續回升，白天高溫甚至達25、26度，今天狀況也差不多，但早晚溫差大，18日北部會再轉涼，但19日下午又會回暖；氣象專家吳德榮說，北台灣的天氣變化乍暖還寒，有春天「孩兒面」的特徵，冷空氣雖然不強，但冷暖交替變換，週期很短。（記者甘芝萁）