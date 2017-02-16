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高捷搶頭香 獲准經營寬頻電路出租

2017-02-16

〔記者陳炳宏、王榮祥、郭安家、鄭瑋奇／綜合報導〕國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨天通過核可高雄捷運申請經營市內、國內長途陸纜電路出租業務籌設同意書，成為國內首家取得該類執照的大眾捷運系統經營業者。

可租給電信業者做4G基地台幹纜

ＮＣＣ指出，高雄捷運現階段申請經營範圍，包括高雄市捷運紅、橘二線，共計卅八個車站及三處機場範圍，可充分運用捷運沿線的既有寬頻電路資源，提供其他電信業者租用，做為4G基地台幹纜，或規劃做為出租服務使用。高雄捷運公司目標定在今年底正式營運。

台北捷運早在一九九七年淡水線通車前，基地台已架設完成，預計今年底之前可以全面都有WiFi服務。台灣高鐵和台鐵局多數路段都已接受電信業者鋪設電纜，只要來申請就會同意。

ＮＣＣ表示，鼓勵公用事業活化資產提供電路出租，有效運用既設寬頻電路資源，諸如大台北瓦斯、新海瓦斯、萬象有線電視也都申請市內、國內長途電纜出租業務，預計將可充分運用捷運沿線的既有寬頻電路資源，提供其他電信業者租用，做為4G基地台幹纜，促進更快捷之數位應用服務。

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  • 高雄捷運申請經營市內、國內長途陸纜電路出租業務，NCC昨通過核可，預計年底正式營運。 （資料照，記者侯承旭攝）

    高雄捷運申請經營市內、國內長途陸纜電路出租業務，NCC昨通過核可，預計年底正式營運。 （資料照，記者侯承旭攝）

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