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偏鄉童組「六月天」 最愛不是五月天／演唱劉文正的歌 教長驚艷

2017-02-16

〔記者林曉雲／屏東報導〕偏遠的南台灣有「六月天」小學生樂團，主唱屏東縣牡丹國小六年級學生張恩佑，一開口演唱資深歌手劉文正的「誰在眨眼睛」，歌聲嘹亮醉人，讓到訪的教育部長潘文忠驚艷，雖號稱「六月天」，最愛竟不是五月天，而是劉文正、齊秦和陳昇。

牡丹國小90名學生 人人會樂器

位處屏東和台東交界的牡丹國小，距離屏東市有二個小時車程，屬於偏鄉中的偏鄉，學生幾乎全是原住民，但全校人數從四十多人逆增已達九十人。潘文忠昨與全校師生手作點心、跳原民舞等，為偏鄉小校打氣鼓勵。

校長楊瑞麟表示，全校雖只有六班，但班班有鋼琴、人人會樂器，主打音樂教學，努力翻轉偏鄉學生的劣勢，也成為全國知名的景觀校園。

音樂點亮偏鄉孩子歌手夢

張恩佑表示，國小三年級他從鄰近學校轉入牡丹國小，開始學習樂器，包括吉他、鋼琴、貝斯及爵士鼓，他的夢想是當歌手，目前當紅的樂團是五月天，校長建議他們「多一個月」變成「六月天」樂團，但他最愛的歌手卻不是五月天，反而是資深歌手如劉文正、齊秦和陳昇。

陪同訪視的屏東縣教育處秘書楊英雪表示，偏鄉小校能翻身，校長是關鍵，屏縣前教育處長顏慶祥力推具音樂專長的楊瑞麟出任牡丹國小校長，果真帶領學生們闖出自己的生路，讓音樂成為偏鄉孩子的生命亮點。

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  • 屏東縣牡丹國小「六月天」樂團，主唱張恩佑（左三）歌聲嘹亮渾厚醉人。 （記者林曉雲攝）

    屏東縣牡丹國小「六月天」樂團，主唱張恩佑（左三）歌聲嘹亮渾厚醉人。 （記者林曉雲攝）

  • 教育部長潘文忠（左二）昨天訪視屏東縣牡丹國小，和師生一起手作原住民點心。（記者林曉雲攝）

    教育部長潘文忠（左二）昨天訪視屏東縣牡丹國小，和師生一起手作原住民點心。（記者林曉雲攝）

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