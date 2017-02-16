快訊明華園愛的波麗路台中登場
偏鄉童組「六月天」 最愛不是五月天／演唱劉文正的歌 教長驚艷
2017-02-16
〔記者林曉雲／屏東報導〕偏遠的南台灣有「六月天」小學生樂團，主唱屏東縣牡丹國小六年級學生張恩佑，一開口演唱資深歌手劉文正的「誰在眨眼睛」，歌聲嘹亮醉人，讓到訪的教育部長潘文忠驚艷，雖號稱「六月天」，最愛竟不是五月天，而是劉文正、齊秦和陳昇。
牡丹國小90名學生 人人會樂器
位處屏東和台東交界的牡丹國小，距離屏東市有二個小時車程，屬於偏鄉中的偏鄉，學生幾乎全是原住民，但全校人數從四十多人逆增已達九十人。潘文忠昨與全校師生手作點心、跳原民舞等，為偏鄉小校打氣鼓勵。
校長楊瑞麟表示，全校雖只有六班，但班班有鋼琴、人人會樂器，主打音樂教學，努力翻轉偏鄉學生的劣勢，也成為全國知名的景觀校園。
音樂點亮偏鄉孩子歌手夢
張恩佑表示，國小三年級他從鄰近學校轉入牡丹國小，開始學習樂器，包括吉他、鋼琴、貝斯及爵士鼓，他的夢想是當歌手，目前當紅的樂團是五月天，校長建議他們「多一個月」變成「六月天」樂團，但他最愛的歌手卻不是五月天，反而是資深歌手如劉文正、齊秦和陳昇。
陪同訪視的屏東縣教育處秘書楊英雪表示，偏鄉小校能翻身，校長是關鍵，屏縣前教育處長顏慶祥力推具音樂專長的楊瑞麟出任牡丹國小校長，果真帶領學生們闖出自己的生路，讓音樂成為偏鄉孩子的生命亮點。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 設計1日遊讓司機遊客好累？ 武陵農場：不接受抹黑
- 全球暖化 南極海冰面積縮至38年來新低
- 《謠言終結站》喝青菜豆腐湯 不會腎結石
- 偏鄉童組「六月天」 最愛不是五月天／演唱劉文正的歌 教長驚艷
- 卵巢腫塊不是癌 子宮外孕害她腹痛
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 北韓官員力圖勸阻未成 金正男驗屍完成
- 法國嗆俄羅斯 干預總統大選就等著被報復
- 非營利幼兒園 也增7間
- 裕隆挑戰季後賽 胡凱翔扮演得分工人
- 譚詠麟出輯 五月天助攻
- 強投曬小孩 就要你融化
- 神隆去年EPS0.87元
- 許可制改登記制 簡化退場機制
- 哈林老婆養胎 無預警暫別主播台
- 美防長：美對北約投入視盟邦國防費而定
- 華裔省長尋求連任 雅加達選舉將有第2輪
- 狂牛替補灌54分 暴龍換「卡」再吞敗
- 裕隆今年營收拚4000億 新車銷售目標32萬輛
- 「大溪─永寧捷運站」快捷公車 24日上路
- 前黃復興主委挺郝
- 蔡最快3/1接文總會長
- 彰市建國陸橋停車格 民眾搶租
- 水利署整治防洪 市府改造景觀
- 被爆訂婚雀斑小姐 周湯豪斥：太扯了
- 柯文哲試乘機捷 打99分
- 彌陀路遷碑 嘉市追思會首移228紀念公園
- 陶子力挺陸元琪 怒嗆袁惟仁
- 經典賽》台灣隊今返台 熱身賽擂戰「古」
- 南山新舊醫療險轉換 恐衝擊20萬保戶
- 老屋立面整理 鎖定新化、善化、麻豆
- 2017日內瓦錶展專輯9：陀飛輪競技4
- 沒戴安全帽嗆殺警 路人火大助警壓制
- 大帝救騎士 場均37.6分鐘不累
- 19歲菜鳥搶先發 陳仕朋拚一軍
- 維冠受災戶 促將建商依殺人罪重判
- 汪笨湖誤傳拔管辭世! 成醫：還在治療
- 同業抱屈：蝶戀花壓榨司機省成本
- 傳酒店妹集體入國民黨 金錢豹老闆︰藍營高層曾連繫
- 頭前溪遭棄揮發性溶劑 高溫恐爆炸
- 金正男遇害 北韓照常舉行慶祝金正日冥誕
- 2017日內瓦錶展專輯8：陀飛輪競技3
- 京東方OLED面板 蘋果評估採用
- 八德、中壢3路段 將率先完工
- 聯合國堅持兩國方案解決以巴衝突
- 川普：兩國方案非解決以巴衝突唯一答案
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：偏鄉童組「六月天」 最愛不是五月天／演唱劉文正的歌 教長驚艷
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分