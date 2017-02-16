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學測成績今寄發 23校試辦直接錄取

2017-02-16

〔記者蕭玗欣、吳柏軒／台北報導〕一○六年學測成績單今日寄發，今年考生人數創新低，僅十二．八萬人，但有廿三所大學試辦直接錄取免甄試，升學專家張財銘建議今年是第一年試辦，最高逕行錄取比例達廿％，只要用心準備書審資料，就有機會可免經二階口試直接錄取。

一○六學年參與試辦方案的學校，包括政治大學、大同大學、大葉大學、中山大學、中華大學、元智大學、玄奘大學、東吳大學、東海大學、南華大學、真理大學、高雄大學、清華大學、台南大學、聯合大學、華梵大學、開南大學、實踐大學、台北市立大學、銘傳大學、靜宜大學、中央大學及長庚大學。

清大、竹教大合併 雙專長組合逾350種

另外，清大去年和新竹教育大學正式合併，今年首度招生。副校長周懷樸昨表示，鼓勵學生多多組合自身專長，學生可在原先系所之外，挑選其他科系的專長修業。

清大與竹教大併校後，納入更多藝術與教育科系，雙專長組合高達三百五十種以上，如電機加音樂、材料與藝術設計、教育跟資工都是熱門組合。

清大幼兒教育學系唐藝則說，現在幼兒常跟家長用高科技產品，但台灣卻少專為幼兒設計的３Ｃ產品，過去打算畢業後攻讀資工領域，現在到清大，能直接在大學階段就涉獵程式設計、影像處理等專長課程，還能提早接觸相關同儕，未來希望替幼兒開發電子教具，如適合幼兒肌肉的觸控筆等，幫助教學現場乃至幼兒發展。

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  • 清華大學不少學生具雙專長，如音樂系林宛蓁（左）希望結合工程；幼教系唐藝（中）也要與科技結合創造教具；動力機械系江冀（右）則將動力機械與人文藝術結合，要用想像力帶動科學突破。（記者吳柏軒攝）

    清華大學不少學生具雙專長，如音樂系林宛蓁（左）希望結合工程；幼教系唐藝（中）也要與科技結合創造教具；動力機械系江冀（右）則將動力機械與人文藝術結合，要用想像力帶動科學突破。（記者吳柏軒攝）

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