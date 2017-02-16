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嘉義六腳大排 又見230隻死雞鵝
2017-02-16
〔記者林宜樟、林彥彤／綜合報導〕嘉義縣東石鄉六腳大排出海口日前發現二十多袋、七十多隻棄置死鵝，防疫人員昨天往上游追查，沿途赫見四十多袋雞、鵝等棄置死禽，共二百三十多隻，嘉縣家畜疾病防治所人員昨早清理打撈並採樣送驗。
嘉縣家畜所長李建霖表示，六腳大排出海口棄禽清理完畢後，防疫人員往上游清查，陸續發現用飼料袋裝的死禽，已消毒並銷毀，縣長張花冠已請警方調查不肖業者。
李建霖說，若追查到丟棄動物屍體的飼主，將依動物傳染病防治條例重懲，若因此致疫情蔓延或散播者，處三年以下有期徒刑或拘役，得併科一百萬元以下罰金，並可依傳染病防治法開罰六萬元以上三十萬元以下罰鍰；業者若發現飼養禽隻有異狀，應儘速通報防疫機關，未主動通報者，撲殺不予補償。
野鳥學會：疫情推給候鳥不負責
禽流感疫情嚴峻，關於病毒來源，農委會直指是由候鳥帶進的新病毒，但中華民國野鳥學會副秘書長李益鑫昨反批，過去候鳥排遺監測並未發現H5N6，加上候鳥是八、九月來台過冬，如果真的是候鳥，疫情應早在去年就爆發，現在把原因全推給候鳥，政府未免太不負責任了。
野鳥學會也疾呼，新政府不要在沿岸擴建太多風力發電機，恐對野鳥遷徙棲息生態造成太大衝擊，須做合理評估審查。
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