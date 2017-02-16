違法製售枇杷膏 慶餘堂負責人罰25萬

2017-02-16

百年老店「慶餘堂參藥號」去年4月二度遭查獲，在未領有登記證及製造業藥商許可證下，製藥販售枇杷膏，台北地院昨依製造偽藥罪，將年逾8旬負責人郭豐裕判刑8月、緩刑3年，須支付公庫25萬元，法人被告慶餘堂也被處以罰金25萬元定讞。

法官表示，郭豐裕審理期間認罪，由檢察官聲請進行認罪協商，因此定出本刑度後，依法不能再上訴，全案確定。判決指出，郭男3年前遭判刑4月確定後，仍繼續熬製枇杷膏販售，去年再遭法辦。（記者溫于德）