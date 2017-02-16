好想媽 18歲男尋回失聯15年母

2017-02-16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「媽媽在哪裡？好想見媽媽。」高市1名歐姓高職生從小父母離異，越籍母親在他3歲時回越南，父親去年突然病逝後，他非常想念母親，大樹戶政所查訪千名越配，發現歐母又改嫁來台，連名字都改了，經戶政所居中牽線，母子倆重敘天倫樂。

戶政所比對千名越配

歐姓高職生今年18歲，他母親民國86年嫁來台灣，生下他後，照顧到3歲，因夫妻感情生變與丈夫離婚，獨自回到越南，歐男由阿公、阿嬤扶養長大。雖然歐男成長過程，有父親、阿公、阿嬤呵護，卻少了母愛關懷，他幾乎沒有3歲前的記憶，一直想不起母親模樣，令他耿耿於懷。

去年底父親突然病逝，歐男更加思念母親，「不知道媽媽現在去哪裡？好想見媽媽。」阿公每次看到孫子因想念母親神情哀怨，為之鼻酸，親自帶著孫子求助大樹戶政事務所，希望一圓孫子心願。

想知道媽媽現在模樣

戶政所主任歐明義及秘書張惠雯獲報，由於外配尋親不容易，決定雙管齊下，除透過移民署追查，更查訪近千名越配，幫忙找尋歐母下落，最後確認90年離婚後回國，歐男母親96年又嫁來台灣，目前於鳳山區工作，比對居留證及阿公指認後，確認身分。

母子倆在戶政所居中牽線下，相隔15年，前天重逢，歐母關心他：「過得好不好？需不需要零用錢？」母愛溢於言表。歐男很開心，知道媽媽還是很關心他，母子倆重敘天倫樂，場面溫馨感人。